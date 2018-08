Charla transfóbica y homofóbica reflotó la discusión sobre la educación sexual en Neuquén

Nicolás Márquez, quien se define como “políticamente de derecha” y que tiene una denuncia por violencia familiar y otra por abusar sexualmente de su hija, y Agustín Laje, presidente de la Fundación Libre que está “contra el marxismo cultural y la hegemonía del progresismo”, estuvieron en la ciudad de Neuquén. Dieron charlas en la escuela Asociación Mutualista Evangélica Neuquina (AMEN), en la iglesia Jesús es Rey y en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA). En la escuela, estudiantes cuestionaron sus afirmaciones de odio hacia las personas trans y las quiso callar. Las jóvenes expresaron que hace tiempo exigen educación sexual y no les dan, el Consejo Provincial de Educación (CPE) le inició un sumario a la escuela y desde el AMEN denuncian “persecución”. Estos hechos, sumados a lo que dejó el debate sobre la legalización del aborto, reflotaron la discusión sobre educación sexual en las escuelas y financiamiento de instituciones educativas privadas.

“Una nena de trece años que cree que un hombre disfrazado de mujer es mujer, esa nena está siendo engañada por una ideología que le hace a esa niña tener una percepción en desacuerdo con la naturaleza y con la realidad”, afirmaron los escritores en la charla de la escuela. Después indicaron que autopercibirse con un género distinto al asignado al nacer es lo mismo que autopercibirse como Messi, un perro o un multimillonario sin serlo. Las adolescentes los cuestionaron y ellos argumentaron “es mi opinión”, las estudiantes les dijeron que “no todas las opiniones son respetables” y cuando fueron cuestionadas por los expositores sobre qué opinión es respetable, ellas les contestaron que “cuando oprimís a alguien” la opinión deja de serlo.

Laje y Márquez se refirieron a las personas trans como personas con “un desorden en la conducta sexual” y dijeron que la ley de Identidad de Género “está en desacuerdo con la naturaleza”, también dijeron que sentir asco a dos personas del mismo sexo que se besen era lo mismo que tener asco a comer ensalada de atún y que la homofobia es un “invento político”. A la tarde, se presentaron en el MNBA, cerca de 40 personas quisieron entrar a la actividad pero no las dejaron a pesar de que los eventos en el museo son de entrada libre y gratuita. Había varios efectivos policiales que evitaban el ingreso y no les dieron explicaciones.

En declaraciones a LU5, Pía una de las estudiantes del AMEN afirmó que junto con sus compañeras se sintieron ofendidas por la charla. Aseguro que no era una actividad obligatoria pero que hay responsabilidad en la institución porque se hizo en horario escolar. Indicó que los dos escritores agredieron y discriminaron y la directora estaba presente y no hizo nada. “No estamos hablando de ideologías. Estamos hablando de cosas graves como violaciones a los derechos de los niños”, afirmó la joven.

Pía aseguro que madres y padres de estudiantes de tercer año participaron de reuniones con las autoridades y plantearon la preocupación por lo que ocurrió. Además, diferenció el rol de algunos docentes que sí dan espacios para debatir en el colegio y dijo que la mayoría de las y los estudiantes “están del mismo lado” y se sintieron maltratados.

La vocal gremial del sindicato docente ATEN en el CPE, Fanny Mansilla, en AM Cumbre, informó que se abordó el hecho en la sesión del cuerpo colegiado y se resolvió por unanimidad iniciar un sumario a la escuela. Piden que se investigue el abuso de autoridad y que se evalúe el contenido que se impartió en esa actividad.

“Hay cuestiones que violan a ley de Educación Sexual Integral”, afirmó Mansilla. “Fue un mensaje que está por afuera del planteo educativo y legal que debería tener la institución que es privada, pero recibe un aporte del Estado que le da cobertura a los salarios docentes”. La vocal afirmó que hubo otra denuncia de una estudiante meses antes por la forma en que se abordan ciertos temas como el aborto. Mansilla indicó que es un colegio que recibe dinero del CPE, cobra lo que quiere y otorga la educación que quiere. Opinó que una escuela absolutamente privada puede tomar decisiones en los contenidos aunque sería cuestionable pero una escuela subsidiada por el Estado no puede hacerlo. La educación sexual integral debería estar garantizada tal como lo establece las leyes nacionales 26.206 (de Educación Nacional) y 26.150 (de Educación Sexual Integral) y las leyes provinciales 2.945 (Orgánica de Educación), 2.222 (de Salud Sexual y Reproductiva) y 2.302 (de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia).

Trascendió que el sumario podía determinar la quita de aportes estatales al AMEN, si bien la ministra de Educación Cristina Storioni explicó que eso no se acordó en el CPE, el diputado Raúl Godoy presentó un proyecto para instar al CPE a que “evalúe la suspensión del subsidio, aporte y cualquier otro tipo de financiamiento” al AMEN. Los legisladores Gabriel Romero (Frente Renovador) y Alejandro Vidal (UCR) presentaron una iniciativa en el mismo sentido, para quitar progresivamente los subsidios a todas las escuelas privadas “que fijen posicionamientos confesionales, políticos, doctrinarios e ideológicos” contrarios a la legislación.

Desde la escuela denunciaron persecución, el pastor a cargo de la institución, Hugo Márquez, afirmó que ya hicieron una presentación ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) por discriminación y persecución religiosa y acusó a Adrián Urrutia, el director provincial de Diversidad que solicitó dar una charla en la escuela, de estar “detrás de todo esto”.

Por su parte, legisladores del Movimiento Popular Neuquino (MPN) expresaron preocupación respecto de los dichos de Laje y Márquez. “La no aplicación de protocolos educativos previstos para avanzar en materia de educación sexual integral debe, al menos, ser observados”, dijo Maximiliano Caparroz, jefe de bloque del oficialismo. Sobre la denuncia de persecución del pastor y de su hija Nadia Márquez, integrante del consejo directivo del AMEN, Caparroz dijo que “no se puede decir cualquier cosa, es imprudente, pero es la sociedad empoderada la que demanda más apertura”.

Otros diputados también se expresaron sobre el tema. Santiago Nogueira, de Libres, aseguró que “el caso del colegio AMEN es muy grave, está muy bien que se les haya iniciado un sumario pero queremos discutir qué está pasando en todas las instituciones educativas en relación a la implementación de la ESI”. “No sólo es un problema de los colegios confesionales, es un problema en general de todas las escuelas”, agregó.

Tras las declaraciones de Nogueira, trascendió que el jefe del departamento de matemáticas del colegio secundario Cpem 21 se expresó en contra de la aplicación de la ley. “Si a uno no le gusta el pollo no es pollofóbico, si a uno no le gusta el fútbol no es futbolfóbico, entonces no existiría la palabra homofóbico”, afirmó. Las jóvenes de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumala) acompañaron a Nogueira en el reclamo: “La ley de ESI no se está implementando ni en las escuelas secundarias ni en los primarias ni en el jardín, la ley establece que debe enseñarse educación sexual desde el nivel inicial y esto no sucede, y cuando sucede se da como talleres cuando en realidad debería ser de una forma progresiva, gradual y transversal”, expresó Paula Lopez, coordinadora de Juventud Mumala.

Padres y madres se manifestaron en Casa de Gobierno en apoyo a la administración del AMEN, mientras otros y otras hicieron una presentación en la Fiscalía de los Derechos del Niño y del Adolescente porque consideran que las y los estudiantes que fueron agredidos por Laje y Márquez sufrieron una vulneración de derechos por parte de la escuela. El gobernador Omar Gutiérrez, consultado por el tema, aseguró: “el Estado es laico, neutral y objetivo. Esa es la forma que adoptó nuestra Constitución Nacional y las leyes vigentes, es tiempo de debatir la separación cultural y económica del Estado y las iglesias”. En las redes sociales Laje, Márquez y personas evangélicas promovieron el hashtag #NoALaPersecusiónReligiosa en las redes sociales.