8A: ¿Qué proyecto de aborto se vota en el Senado y cuáles son los resultados posibles?

El proyecto de ley para que se despenalice y legalice el aborto en Argentina ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, el próximo miércoles 8 de agosto se tratará en el Senado y los resultados posibles son tres: que se apruebe, que se rechace o que se hagan modificaciones y vuelva a la Cámara Baja. La sesión está convocada a las 10.30 y comenzará con el debate sobre si hay o no dictamen de las comisiones y, lo que se defina, condiciona cómo se desencadenará la discusión. “Estamos convencidas de que ya ganamos, de esto no hay vuelta atrás”, afirman desde la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

El miércoles pasado, 1 de agosto, en el plenario de las comisiones de Salud, Justicia y Asuntos Penales y Asuntos Constitucionales, se discutió el proyecto que llegó desde la cámara de Diputados. 26 senadores y senadoras firmaron un despacho donde hacen cuatro modificaciones a la iniciativa que envió la Cámara Baja: bajan el plazo para interrumpir el embarazo de 14 a 12 semanas, incluyen la objeción de conciencia por ideario para las instituciones privadas, eliminan la penalización para médicos/as e instituciones que obstaculicen los abortos y destinan una partida presupuestaria específica para realizar las prácticas. Está en duda si este dictamen es válido por distintas interpretaciones del reglamento en relación a la cantidad de firmas necesarias por ser un plenario de tres comisiones, este será el primer punto de discusión de la sesión del próximo miércoles.

Quienes defienden el dictamen apelan al artículo 180 del reglamento interno, donde se establece que es necesaria la mayoría absoluta sobre “el conjunto de integrantes de las comisiones participantes” y quienes se oponen citan el artículo 105 donde se señala que son necesarias las firmas de “por lo menos más de la mitad de los miembros que integran cada comisión”. La diferencia es que mientras unos cuentan los votos de las tres comisiones juntas, otros -como Mario Fiad (Cambiemos), que fue quien presidió el plenario- argumentan que es necesaria la mayoría en cada una de ellas y por lo tanto no hay dictamen.

Ante este panorama existen dos posibilidades: que se discuta el dictamen o que se debata el proyecto que llegó de Diputados. Si se discute el despacho de las comisiones, puede ser aprobado o rechazado. Si se rechaza, ya no se puede volver a discutir el aborto en el Congreso por este año. Si se aprueba, vuelve a la Cámara de Diputados donde puede ser aprobado y así convertirse en ley. Las y los diputados también pueden insistir con la redacción original, en ese caso deben tener una mayoría igual o superior a la que tuvo el Senado para la aprobación y, si no consigue esa cantidad de votos, queda sancionado el proyecto que aprobó la Cámara Alta. En la Cámara Baja no pueden rechazarlo ni agregar nuevas modificaciones, las opciones son aprobarlo o insistir con el proyecto al que le dieron media sanción.

La otra posibilidad en el Senado es que, después de la disputa sobre el reglamento, se determine que no hay dictamen de las comisiones, entonces el proyecto de Diputados debe tratarse sobre tablas. A pesar de que son necesarios los votos de dos tercios de los senadores para que eso suceda, ya hay un acuerdo político de que el debate se concretará. En este panorama, las posibilidades son tres: que se apruebe, que se rechace o que se apruebe con modificaciones. Si se rechaza, por este año ya no se puede volver a discutir en el Congreso. Si se aprueba, es ley, lo cual es poco probable (pero no imposible) ya que muchos/as de los/as senadores/as que van a votar a favor manifestaron que lo harán sólo si se incluyen las modificaciones. Y si se aprueba en general pero se agregan las modificaciones en particular, debe volver a la Cámara de Diputados y la situación es igual a si aprueban el dictamen de las comisiones: la Cámara Baja puede aprobar o insistir con la redacción original.

Voto a voto

Según el conteo de votos de Economía Femini(s)ta, si se discute el proyecto con modificaciones 31 senadores votarán a favor, 37 en contra, hay dos indecisos y dos que se abstendrán, una de ellas es Lucila Crexell, senadora de Neuquén (MPN). En este caso, serán claves las ausencias. Si se pone a consideración la iniciativa de Diputados, sólo habría 26 votos confirmados a favor, se sostienen los 37 en contra pero los indecisos e indecisas aumentan a siete. Guillermo Pereyra, senador de Neuquén (MPN), había afirmado que votaría el proyecto solamente si se incluyen las modificaciones del dictamen pero en las últimas horas comunicó que lo acompañará con o sin modificaciones. Marcelo Fuentes (FPV), el otro senador neuquino, votará a favor cualquiera de las dos iniciativas. En el caso de los representantes rionegrinos, Magdalena Odarda (RIO), Silvina García Larraburu y Miguel Ángel Pichetto (FPV), iban a votar a favor hasta ayer que García Larraburu comunicó que votará en contra. La legisladora se refirió a la ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner, que a pesar de no haber habilitado el debate del aborto durante doce años votará a favor: “Ella durante todo su tiempo de gestión, creo que con mucha inteligencia y con mucho conocimiento de lo que implicaba este tema, no habilitó el debate, no es casual, es una persona que tiene la altura intelectual para entender que iba a provocar esta crisis social que estamos viviendo y esta pelea terrible en un momento en el que lo que menos necesitamos los argentinos es ahondar más la grieta”, afirmó.

“Ya ganamos”

“Estamos convencidas de que ya ganamos, de esto no hay vuelta atrás”, dijo Marta Alanis, de Católicas por el Derecho a Decidir, en una conferencia de prensa que brindó hoy la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Las militantes le solicitaron a la presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Michetti, y a los jefes de bloque que “respeten la institucionalidad del tratamiento de una ley que no debe desatenderse con temas que la colocan en segundo plano”. “Horas antes del debate del día ocho, está dispuesto un debate por un pedido judicial que tiene trascendencia en la política nacional y en todos los medios nacionales conspirando con el derecho al aborto que será tratado en las horas siguiente”, explicó Alanis en relación al tratamiento del desafuero de la ex presidenta Fernández de Kirchner. “Pedimos que nos respeten nuestro espacio y pasen ese tema para la semana siguiente”, expresó.

Alanis denunció que “el Senado no ha sido lo suficientemente amigable con el reclamos de y la voz de las mujeres” y que “ha habido un clima de mucha hostilidad”. Laura Salomé Canteros, periodista integrante de la Campaña, denunció también restricciones a la prensa para ingresar y malos tratos. La Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa, junto a la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la Red Nacional de Medios Alternativos y cerca de cincuenta medios populares también denunciaron que no les permitieron acreditarse para la sesión. “Sin medios populares, sin voces alternativas al discurso de los medios hegemónicos, no hay democracia”, afirmaron.

Todes a las calles

Desde la Campaña anunciaron que esperan dos millones de personas afuera del Congreso Nacional. “Los números para nosotras, los marca la calle. A nosotras si nos dan los números, sabemos que el aborto va a ser ley”, afirmaron. “Están subestimando la movilización popular”, señalaron. “Hacemos responsable al Estado respecto a cualquier problema que haya respecto a la seguridad”, aclararon en relación a posibles ataques de personas antiderechos o las fuerzas de seguridad.

En Neuquén hay una convocatoria conjunta de la Colectiva Feminista La Revuelta, Mumalá, Las del Encuentro, Empoderadas, Ate, Aten, Adunc, Sindicato de Prensa, PCR-JCR, MTD, mujeres independientes de Plottier, Libertas y Mesa de Mujeres por la Igualdad a las 17 en el Monumento a San Martín para marchar y hacer una intervención en Casa de Gobierno. Luego, se encontrarán en la Universidad Nacional del Comahue para ver la transmisión del debate con una cena a la canasta.

En Cipolletti habrá pañuelazo y marcha a las 18 en la plaza de la Justicia y desde las 19.30 habrá vigilia en el aula mayor de la Facultad de Ciencias de la Educación (Yrigoyen 2000), convocan la comisión de mujeres de la facultad y Ni Una Menos Cipolletti. En Fiske Menuco, General Roca, habrá pañuelazo a las 18 en Av. Roca y Tucumán y desde las 22.30 habrá transmisión en vivo y olla popular feminista en el Instituto de Formación Docente (Mitre y España), libre de varones cis, convoca Asamblea 8M Fiske.