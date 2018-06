Hay optimismo en Neuquén sobre la legalización del aborto

Se realizó en todo el país el último pañuelazo por el aborto legal antes de que termine el debate en comisiones de la Cámara de Diputados. La discusión del proyecto en el Congreso por la legalización y despenalización está prevista para el 13 de junio. Las personas gestantes con las que habló 8300 coinciden en que el hecho de que la discusión del aborto se haya instalado en la agenda pública ya generó pequeños avances: la posibilidad de hablar del tema en las familias, en las universidades o con personas mayores, la inclusión de los hombres trans y la certeza de que si el 13 de abril no se logra la media sanción, la lucha va a seguir hasta lograrla.

Una vez más, Argentina se vistió de verde. El Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, ayer, fue la ocasión para reclamar que se apruebe la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). En localidades de todo el país se llevaron adelante pañuelazos, charlas, intervenciones artísticas mientras se palpita el fin del debate del proyecto de ley en el plenario de comisiones y el tratamiento de la iniciativa en el recinto de la Cámara Baja, previsto para el próximo 13 de junio.

En Neuquén, más de mil personas se reunieron a partir de las 18 en el Monumento a San Martín para exigir el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y marchar por la Avenida Argentina para visibilizar el reclamo. Los pañuelos verdes se alzaron primero a las puertas del municipio y luego en las escalinatas de la Catedral. También se realizaron pañuelazos en el Hospital Castro Rendón, por la mañana, y durante el mediodía en la Legislatura Provincial.

Para mí el proyecto de legalización del aborto va a salir en Diputados. Lo que va a estar difícil es en la cámara de Senadores. Primero porque se va a hacer más real para quienes no quieren que se apruebe el proyecto y luego porque se van a ver las luchas de quienes se oponen, la Iglesia en primer lugar. De última, sabemos que hacia atrás no vamos a volver.

Lamentablemente hay gente a la que no le importa. Estudio medicina en la Unco y hay muchas y muchos profesores a quienes no les importa la legalización del aborto. Saben que no tiene nada de positivo que sea ilegal y sin embargo siguen defendiendo su postura anti abortista. Por suerte, casi todas las personas que estudiamos defendemos la legalización.

Noel (22)

Tengo un hijo de cuatro, me quedé embarazada a los 17. Mi familia es muy religiosa y de aborto no se hablaba, no se podía ni nombrar. Nunca fue una opción. Ahora, desde que se empezó a debatir, se visibilizó y se tornó una cuestión ya no de moral sino de salud pública podemos charlarlo, por ejemplo, en una cena familiar.

Julia (23)

Mi mamá dijo siempre que ella estaba de acuerdo con el aborto en caso de violación y del tema no se podía hablar. Ahora sucede que el tema está en los programas de televisión, por ejemplo, y ella les presta atención. Hoy me dijo que le costaba aceptarlo pero que entendía que es un tema de salud pública. Me parece que eso pasa con mujeres de más edad, ¿no? Que desde que el tema se volvió público comenzaron a replantearse un montón de cosas.

Perla (23)

A los 19 me quedé embarazada y no se hablaba de aborto. Ahora recién mi mamá se dio cuenta y podemos tener una conversación fluida sobre el tema. Hace dos días, por ejemplo, nos pusimos a buscar en qué países es legal el aborto y yo le decía que acá es un atraso que no se legalice. Y no sólo sucede con el tema del aborto, también con el resto de las movilizaciones de mujeres que reclaman nuestros derechos.