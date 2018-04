El gobierno de Neuquén expondrá contra la legalización del aborto en el Congreso

La subsecretaria de Salud, Alejandra Piedecasas, y el director de Culto de la provincia, Damian Cazeneuve, irán por la banca de Alma Sapag del Movimiento Popular Neuquino (MPN) a exponer en contra de la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). La subsecretaria dijo que lo hará como “funcionaria, médica y mujer”. “Vamos todos por el sí a la vida”, afirmó.

Piedecasas y Cazeneuve serán junto a la especialista en bioética e integrante de la Universidad Católica de Salta, Paula Casanova, quienes expondrán por la banca de Sapag, quien afirmó que “el pueblo neuquino no concuerda con esta práctica”, refiriéndose al aborto, pero no especificó cuál es la fuente de tal afirmación. Sin embargo, en Neuquén cada año abortan más personas gestantes, según las estadísticas que difundieron las socorristas, en 2014 acompañaron 568 abortos, en 2015 fueron 953 y en 2017, 1216.

En Neuquén, el ministro de Salud, Ricardo Corradi Diez, se manifestó también en contra de que el aborto sea legal, igual que los principales exponentes del oficialismo provincial en el Congreso: la diputada Sapag, el senador Guillermo Pereyra y su par Lucila Crexell.

Piedecasas indicó que espera la convocatoria y que fue invitada para disertar en contra de la IVE. “Una parte de mi exposición será como subsecretaria y otra como quién ejerce la medicina y eso lo separaré en el discurso”, explicó la funcionaria. En este sentido, expresó que su postura tiene que ver con “datos duros y reales, con la política sanitaria de la provincia” y con su condición de “médica y de mujer”.

En relación a los abortos no punibles, la funcionaria afirmó que existen las planillas de llenado para ser objetor de conciencia en todas las instituciones de salud de la provincia pero que no tienen un registro certero de cuantas médicas y médicos hay anotados. También agregó que la ley de aborto no punible se debe cumplir y que el último protocolo de intervención que se aplica no está aprobado porque aún está siendo debatido.

Consultada sobre la postura explícita del gobierno provincial, dijo: “los tres expositores vamos por el sí a la vida en todos sus aspectos, queremos que se salve a la madre y al niño”. “Tenemos que discutir qué medidas se tomarán para ser eficientes desde la salud pública, hay posturas a favor o en contra en lugares extremos dónde no construimos, a mí me pidieron que expusiera por el sí a la vida”, agregó.

Otras neuquinas que van a exponer son Ruth Zurbriggen, por la Colectiva Feminista La Revuelta, y la ginecóloga Gabriela Luchetti y se expresarán a favor de la IVE. Ambas son parte de la cátedra libre sobre aborto de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Comahue. También irá la socióloga Julia Burton, quién sistematizó los datos de las Socorristas en Red, que brindan información sobre aborto seguro en todo el país.

Sobre la postura de la funcionaria Piedecasas y de todas las personas que argumentan contra la legalización del aborto, Luchetti afirmó que “carecen de argumentos o sus argumentos son infantiles o contradictorios”. Y ejemplificó con las “iglesias que se han puesto hipercientificistas ahora y hablan de ADN cuando en realidad creen que la virgen María quedó embarazada sin tener relaciones sexuales”.

A pesar de la posición de los funcionarios con mayor jerarquía dentro de la provincia, tanto el director del Hospital Heller como el del Castro Rendón apoyan el derecho al aborto legal. “Todo el trabajo que yo realicé siempre tuve el respaldo del doctor (Adrian) Lammel, eso me ayudó mucho, saber que el director de la institución donde trabajas te respalda para hacer cosas que algunos podrían cuestionar es muy importante”, señaló Luchetti en relación al director del Castro Rendón.

En la Legislatura no hay debate

En la Legislatura provincial, distintos bloques presentaron proyectos para que la Cámara se declare a favor de la legalización del aborto, esas propuestas fueron unificadas y se votó una moción de preferencia para que se traten rápidamente. Hace un mes la comisión de Salud acordó invitar a diferentes personas a exponer a favor y en contra del tema, esas invitaciones aún no se concretaron. El diputado de Libres del Sur, Santiago Nogueira, informó que hoy en la comisión de salud “desde el oficialismo dijeron que iban a hacer una reunión especial pero no le pusieron fecha”. “A este paso se va a votar antes la ley en el Congreso que la declaración acá en la Legislatura”, agregó.

Sobre la participación de Piedecasas en el Congreso, el diputado del Frente Neuquino, Eduardo Fuentes dijo que le parecía “un error político e institucional”. En el mismo sentido, Nogueira afirmó que “los funcionarios del Ejecutivo provincial neuquino no pueden priorizar sus creencias personales en un tema de salud pública ni pueden dar una posición representativa del conjunto del pueblo neuquino porque el tema no se discutió en la Legislatura, que es donde estamos los y las representantes”.

En el Deliberante apoyan “la vida desde la concepción”

En el Concejo Deliberante de Neuquén se aprobó en marzo el “Día del Niño por Nacer”, una fecha que sostiene como idea que la vida comienza en la concepción. Este argumento va en contra de la legalización del aborto que se debate en el Congreso. La iniciativa fue presentada por el edil de Cambiemos, Francisco Sánchez, quien promovió la marcha contra el aborto que se realizó en Neuquén días después.

El Movimiento Popular Neuquino votó a favor del proyecto. La concejala del MPN, María Eugenia Ferrareso, que se manifestó públicamente a favor del aborto legal, dijo que hubo una mala interpretación y utilización del tema y que la iniciativa no se contrapone al debate por el aborto a nivel nacional. Otros bloques como el Frente Neuquino, el Frente de Izquierda y Libres del Sur votaron en contra, por considerar que el “Día del Niño por Nacer” es una propuesta en contra de la legalización del aborto.