El corazón de Vaca Muerta se prepara para la llegada de 400 gendarmes que resolverán “los conflictos”

El intendente de Añelo, Darío Díaz, informó que el municipio cederá nueve hectáreas para alojar a las fuerzas de seguridad. El plan forma parte del Comando Unificado Patagónico anunciado por el gobierno nacional. Según el jefe comunal, los gendarmes llegarán a combatir “la trata, la prostitución, el narcotráfico y los conflictos”. Las problemáticas territoriales en los últimos meses son una preocupación del ministerio de Seguridad de Nación y tuvieron eco en el Ministerio Público Fiscal de Neuquén.

El municipio de Añelo cederá nueve hectáreas a Gendarmería para construir instalaciones que alojarán a parte de los 400 gendarmes que llegarán en las próximas semanas. Las fuerzas arribarán a la provincia como parte del Comando Unificado Patagónico, un plan anunciado a fines del año pasado por el gobierno nacional en conjunto con ministros de las provincias patagónicas.

Díaz explicó a la prensa que la ciudad, epicentro de la explotación de Vaca Muerta, creció en forma exponencial en los últimos años y que es necesario combatir problemáticas como “la trata y la prostitución, droga y el narcotráfico”. Sobre los reclamos de comunidades mapuches de esa zona dijo que “los conflictos hay que resolverlos. No se resuelven con fuerza pública. Es necesario tenerlas para solucionar”.

El intendente indicó que los pueblos originarios tienen el mayor de sus respetos pero que no avala ni ampara a las “comunidades nuevas” creadas a “último momento”. Aseguró que se trata de “falsos mapuche” y que tienen que recapacitar y seguir el camino de lo que “está bien y lo que corresponde”. “Nos conocemos todos y los que hoy se dicen lonkos no se lo pueden decir al intendente que es nacido y criado”, agregó.

Detalló que no está de acuerdo con “las comunidades que se crearon en 2013 y en 2015. Son vecinos que nos conocemos de toda la vida es muy extraño que alguno se presenten como lonko de la comunidad. Creo que los conflictos no se resuelven con los cortes de yacimiento. A través de los conflictos quieren que se reconozca algo que no son”.

El fantasma de la RAM

En febrero el fiscal general de Neuquén José Gerez firmó un convenio de cooperación con la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich. La colaboración busca combatir a un grupo que se esforzaron por estigmatizar como “terrorista” denominado Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

El acuerdo pone a disposición “sistemas, herramientas, recursos humanos y materiales con los que cuenta la cartera nacional para poder investigar los hechos que tengan como posible autor a algún miembro de la RAM. La iniciativa también prevé el intercambio de información entre Nación y los Ministerios Públicos sobre los casos judiciales vinculados a esta organización”, según precisó un comunicado oficial. Chubut y Rio Negro también adhirieron al convenio.

Gerez calificó a los supuestos integrantes de la RAM como “grupos violentos plantean una lucha regional y la estrategia para desarticularlos también debe ser regional, por eso la clave es la alianza entre las provincias y la Nación”.