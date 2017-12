No hay respuestas para el servicio de pediatría del hospital Castro Rendón

En julio se cerró el servicio de pediatría en el hospital de Centenario, en noviembre el hospital Bouquet Roldan anunció el cierre de la internación de pediatría, son 33 camas menos en la Provincia. En el hospital Castro Rendón y en el Heller no alcanzan los profesionales para cubrir la demanda.

“El deterioro del sistema público de Salud viene hace bastante tiempo”, señaló Gabriela Josovic, jefa del Servicio de Pediatría del Hospital Castro Rendón y afirmó “la crisis se acentúa a fines de julio con el cierre de Centenario”. En el hospital Castro Rendón se reciben personas de toda la provincia y la internación de pediatría es un pabellón viejo, en el que hay siete camas y un solo baño. “Pedimos una ampliación del servicio, que hace 15 o 20 años que se pide, y la respuesta es no porque tiene que haber un hospital nuevo”, comentó Josovic. “Se van ocupando camas y no tenemos infraestructura, tenemos la misma cantidad de camas que hace 20 años atrás, cuando aumentó la población significativamente,” agregó.

El hospital de Centenario reclamó durante dos años el déficit de médicos y terminó cerrando el servicio de Pediatría en julio. En el hospital se realizaba control de los primeros días de vida, seguimiento de niñas y niños con enfermedades complejas y crónicas y contaba con 15 camas de internación. Los pacientes internados fueron derivados al Castro Rendón y al Heller. Josovic señaló que “se empezaron a hacer reclamos, se pidieron reuniones con el Ministro y la Subsecretaria, nunca nos dieron una respuesta ni un plan de acción, ni cómo iban a solucionar el tema”.

Al igual que el hospital de Centenario, las y los trabajadores del Bouquet Roldan habían comunicado que estaban con pocos pediatras y no podían cubrir las guardias. El viernes 10 de noviembre el Ministro de Salud y Desarrollo Social, Ricardo Corradi Diez, anunció el cierre de cuatro camas del sector Neonatología y 14 camas de pediatría, aludiendo a que iban a remodelar el servicio.

La falta de políticas de salud conlleva al deterioro de la salud de la población, al respecto Josovic comentó a 8300 que “no hay políticas de salud, no hay nada que diga que se diga que se va a hacer con la atención primaria, con las adicciones, el alcoholismo, la violencia familiar, los problemas sociales que hay. El Heller para enero no tiene pediatras para cubrir las guardias”. “¿ Qué vamos a hacer cuando llegue el invierno y no tengamos camas para internar los chicos? Los que están en riesgo son los niños”, finalizó.

La semana pasada el Foro por la ley 2302 realizó una reunión con diversos sectores sociales en la Universidad Nacional del Comahue. Allí se presentó el crítico panorama que atraviesa el servicio de Pediatría en la salud pública de la provincia.