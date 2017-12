La Policía Federal ingresó violentamente a residencias estudiantiles de la UNCO

Las fuerzas federales allanaron las residencias estudiantiles de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Fadecs) y de la Facultad de Lenguas (Fadel) el 9 de diciembre a las 20:30. El procedimiento realizado en la sede de Fiske Menuco, Gral. Roca, no fue autorizado por la Universidad Nacional del Comahue, por lo que violó la autonomía universitaria.

En un comunicado un grupo de estudiantes informó que los efectivos policiales no golpearon las puertas, ni esperaron a que alguien atendiera, en cambio rompieron puertas y cerraduras, esposaron y tiraron al piso a quienes allí estaban. Durante todo el operativo mantuvieron incomunicados a los y las estudiantes, mientras revisaron y rompieron algunos de sus elementos personales. Los agentes negaron también el ingreso de las abogadas a las residencias.

La orden de allanamiento exhibida no llevaba firma de juez federal, lo que coloca al ingreso de la fuerza policial como una acción ilegal. El artículo 31 de la Ley de Educación Superior expresa: “La fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”.

“Denunciamos la violación al debido proceso y a las garantías constitucionales que tiene toda persona”, expresaron estudiantes en el comunicado y llamaron a organizaciones sociales, de Derechos Humanos, sindicatos y a toda la comunidad a replicar el repudio. Las autoridades de la Universidad Nacional del Comahue, por su parte, comunicaron “su preocupación y repudio al irregular allanamiento llevado adelante por la Policía Federal Argentina en las residencias universitarias”.

El rector de la UNCO, Gustavo Crisafulli, indicó que el lunes 11 concurrirá con el decano de la Fadecs Andrés Ponce de León y la decana de la Fadel María Alejandra Olivares a solicitar explicaciones a las autoridades de la Justicia Federal con sede en la ciudad rionegrina.