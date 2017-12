Crisis en Salud: los Centros de Día no tienen edificios propios ni presupuestos acordes

El domingo habrá una marcha en defensa de la ley de salud mental. En Neuquén hay tres Centros de Día que desde 2014 funcionan en comisiones vecinales o instalaciones prestadas. Las partidas presupuestarias son insuficientes.

La crisis que atraviesa el sistema de salud público de la provincia y el ataque a la ley nacional de salud mental convoca a los trabajadores y trabajadoras de los Centros de Día de la zona metropolitana a exigir que se garanticen las condiciones para que las personas con padecimiento subjetivo y consumo problemático sean asistidas como sujetos de derechos. Los recursos materiales no han sido garantizados de manera regular. En 36 meses solo han recibido 9 fondos de insumos para refrigerios , limpieza, librería y materiales. Mariela Lazzaletta – psicóloga del Centro de Día Oeste- comenta que “cuando surgen los Centros de Día hubo una definición política en cuanto a que se debían implementar ya que la provincia adhiere a la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, pero a mi criterio el cómo y con qué siempre fue con lo mínimo en cuanto a lo presupuestario y lo cierto es que cuando hay recortes lo primero que se recorta es la salud mental”.

El domingo a las 19 trabajadoras y trabajadores de los Centros de Día se sumarán a la marcha en defensa de la ley nacional de salud mental en el monumento a San Martín. También participarán de la marcha de la resistencia convocada por las Madres de Plaza de Mayo Alto Valle.

Los Centros de Día como nuevos efectores en la Red de Establecimientos del Sistema de Salud Público en la provincia del Neuquén se crean en diciembre de 2014 adhiriendo a la ley nacional de salud mental 26.657, mediante la disposición 1323/15 de la Subsecretaria de Salud. La misión de los Centros de Día es brindar asistencia terapéutica interdisciplinaria e integral a personas con padecimiento subjetivo y /o consumo problemático.

Soledad Apaz, trabajadora social del Centro de Día Pertenecer- zona centro- explica a 8300 que “estos espacios son nuevos para un sistema donde prima la lógica medica hegemónica, el funcionamiento en un Centro de Día es diferente. Nosotras creemos por ejemplo, que el arte es una forma de promover la salud, o sea que un taller de radio con un micrófono que genera ruido no es una forma de hacer salud para la salud pública”. Además, indica que “el Centro de Día Pertenecer nunca funcionó en una institución de salud, siempre hubo convenio con la comisión vecinal de Bouquet Roldán, tenemos que hacer entrevistas en la cocina, en el patio, lo ideal sería tener un espacio propio y adecuado”. Los usuarios que asisten son de edades variadas y géneros, Lazzaletta comenta “en el oeste hemos tenido por momentos más mujeres que varones, a veces se equiparan, yo he realizado un recorrido estadístico en estos tres años y la verdad que han estado bastante parejos, no es que un género prepondera por sobre otro”.

El Centro de Día Este actualmente no cuenta con un espacio físico asignado. Lizzie Lavin, psicóloga del Centro de Día Este, explica que “no contamos con un espacio físico, lo contábamos hasta hace poco en una comisión vecinal de fomento donde Salud armaba un convenio pero siempre compartiendo con las otras actividades que allí se hacen, con todo lo que ello implica en cuestiones convivenciales, de recurso humano, de limpieza, que nos atraviesan de manera negativa para garantizar el funcionamiento”. En este sentido remarca que “esta cuestión de garantizar el funcionamiento se depositó en los trabajadores lo que trae bastantes dificultades internas al equipo, ha sido muy difícil sostener toda la actividad, por tener que ir resolviendo otras cuestiones“.

Las dificultades de los y las trabajadoras para llevar adelante el funcionamiento de esta modalidad de atención han sido durante los tres años que tienen de existencia, en relación a ello Lavin señala que “como trabajadores estamos dando una lucha para defender la atención a la salud mental y contar con un espacio edilicio y los aportes económicos del presupuesto asignado por el programa que nos regula”.