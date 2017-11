Ayelén Gutierrez: “La Subsecretaría de la Mujer hace un buen trabajo pero es notablemente insuficiente, al interior no llegan”

La diputada provincial del Frente Para la Victoria y militante de Empoderadas, Ayelén Gutierrez, aseguró que en las distintas localidades de Neuquén es insuficiente el trabajo que se realiza contra la violencia machista. “Hay que tener en cuenta los contextos, no es lo mismo a nivel sociocultural trabajar con la población de la zona norte, sur, del centro o de la confluencia”, afirmó y señaló que a veces todo el trabajo “queda muy concentrado en la capital neuquina”.

“En las zonas rurales los casos de abuso, de maltratos y la cuestión patriarcal son tan pero tan fuertes”, describió. “Y el Estado no llega”, agregó. La diputada es de Chos Malal y contó: “Yo, que vengo del norte, veo que allá se están empezando a organizar grupos y colectivas feministas para tratar de contener lo que el Estado no contiene”. Mencionó que hay cerca de cinco.

Para Gutiérrez “las realidades son distintas, es muy diferente como se dan los casos a lo largo y a lo ancho de la provincia”. “Se tiene que abordar seriamente, con mucho cuidado, y por parte del Estado no se ve esto, no hay redes de contención y por eso hay tantas colectivas surgiendo”, explicó.

Relató que en algunas localidades la lejanía de los centros urbanos implica que para denunciar en una fiscalía haya que transitar varios kilómetros o que no hay comisarías de la mujer ni refugios. Y ejemplificó con el caso de una víctima que acompañó: “Hace poco en Buta Ranquil estaba con una situación de violencia de género muy grave y no tenían policías suficientes para controlar la perimetral entonces cada dos por tres a la mujer le rompían los vidrios de su casa, tenía miedo por su hijo y terminó mudándose”.

“La subsecretaría de la Mujer hace un buen trabajo pero es notablemente insuficiente, al interior no llegan”, afirmó la diputada. E insistió con que “el trabajo es principalmente de movimientos políticos, de agrupaciones, de organizaciones, desde esos lugares se dan las campañas de información y la llegada a cada caso, se contiene desde lo territorial, en el territorio una no ve la presencia del Estado”.

También criticó que el trabajo estatal contra la violencia machista “a veces se reduce únicamente a las fechas que son emblemáticas pero no hay un trabajo permanente”, como el 3 de junio (Ni Una Menos), el 8 de marzo (Día de la Mujer) o el 25 de noviembre (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer). “La perspectiva de género debe atravesar todas las instituciones, no debe ser algo aislado o de un momento”, opinó. “Las organizaciones no pueden hacerse cargo de esto, en todo caso el Estado debería trabajar junto a las colectivas feministas para nutrirse también del conocimiento territorial y para entender las complejidades de cada lugar”, concluyó.