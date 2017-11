Denuncian a un productor de LU5 por violencia machista

El Sindicato de Prensa de Neuquén emitió un comunicado donde repudia “la agresión perpretada por Nestor Frapiccini” contra, al menos, una mujer. Frapiccini es productor de la radio LU5 y afiliado al sindicato.

Desde el Sindicato convocan a sus afiliados y afiliadas a una asamblea extraordinaria para el 11 de noviembre a las 13 en su local (Corrientes 618, Neuquén) “para definir qué medidas institucionales y orgánicas vamos a tomar para sancionar al agresor y sentar un precedente”.

La joven radicó la denuncia policial a fines de octubre. En la misma dejó constancia, con su relato y con un certificado médico del Hospital Castro Rendón, de la violencia física que sufrió por parte de Frapiccini. La denuncia fue elevada al Juzgado de Familia, y el coordinador de la Oficina de Violencia Familiar del Poder Judicial, Juan Pablo Durán, dispuso una orden de restricción por 90 días para Frapiccini, en el marco de lo que establece la ley 2785.

Tanto la denunciante como Frapiccini son afiliados al Sindicato. “Hace años nuestra conducción tomó el compromiso de bregar contra todo tipo de violencia y en particular hacia las mujeres”, aseguraron desde el Sindicato de Prensa.

Otra víctima del denunciado expresó en su cuenta de Facebook: “Porque a los violentos hay que denunciarlos, repudiarlos, escracharlos, porque no hay que callar. Hay que acompañar y dejar de respaldar a estos machos del horror. Porque esta persona, Nestor Frapiccini me violentó cuando era mi pareja hace 5 años. Me tomó del cuello, me pegó una trompada, y pude sacarlo de mi casa y de mi vida. Porque fue muy doloroso exponerme ante esa situación de violencia y solamente poder compartirlo con amigos y allegados. Porque es doloroso que duden de lo que viviste, que no te crean, y estas mierdas queden impunes como si nada. Porque pasaron 5 años y vuelve a golpear a otra mujer”.

“Repudiamos tu accionar violento, mentiroso y macabro”, dice la mujer en referencia a Frappicini. “Porque no somos locas vulnerables y desquiciadas. Porque estamos unidas, porque nos hacemos el aguante, porque nos acompañamos y juntas no nos van a callar. Porque somos muchas, somos todas”, concluye.