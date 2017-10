Sergio Maldonado: “Hasta que no vea si es cien por ciento ese cuerpo el de Santiago, lo voy a seguir buscando”

El hermano de Santiago Maldonado, la cuñada, la abogada y el perito de la familia y un abogado de las Naciones Unidas dieron una conferencia de prensa en Esquel. A pesar de que se encontró el DNI del joven desaparecido junto a un cuerpo, afirmaron que el mismo “no ha sido identificado hasta el momento”. Sergio Maldonado pidió paciencia y respeto a los medios de comunicación.

Victoria Heredia, abogada de la familia, informó que el rastrillaje se inició ayer a las 11 de la mañana. Fue el cuarto realizado en el mismo lugar. “Este mismo rastrillaje se hizo el día 5 de agosto, se hizo el 8 de septiembre y el 18 de septiembre, todos recuerdan la cantidad de gente y el despliegue que se hizo el 18 de septiembre en este mismo sector del río”, señaló. “Hasta ahora desconocemos los fundamentos jurídicos y los resultados”, agregó en relación al tercer operativo. “No tenemos ninguna explicación ni física menos jurídica”, dijo sobre el hallazgo del cuerpo. “Todos los relatos del expediente dan un lugar río abajo, no río arriba, el peritaje no solamente es el cuarto por el mismo lugar sin que se haya encontrado nada, además los perros las veces que ingresaron e hicieron el recorrido tampoco hicieron este recorrido así que no hay ninguna explicación”, precisó.

Heredia también pidió respeto para Sergio y Andrea, “nadie tiene más dolor, desesperación y angustia”, expresó. Mario Coroliano, del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, dijo en el mismo sentido: “Lo más importante es la verdad, la justicia, el respeto y la protección que la familia de Santiago Maldonado y Santiago Maldonado merecen”.

El perito de la familia y miembro del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Alejandro Inchaurregui, informó que “había a unos tres o cuatro metros de la orilla del río Chubut un cadáver que estaba flotando, el mismo tenía vestimenta” y que el levantamiento del cuerpo se hizo “en condiciones no ideales pero bastante propicias”. Fue trasladado a la morgue judicial de Esquel, entre hoy y mañana –según las condiciones climáticas- será llevado a Buenos Aires ya que Esquel no cuenta con el equipamiento necesario. Después, se deberá oficiar a todos los peritos de las partes para que se notifiquen y acordar día y hora de la autopsia. Según explicó, los resultados deberían demorar menos de ocho días desde ese momento.

El perito del EAAF insistió con que “la presencia de efectos personales, las ropas de ese cuerpo, entre ellos un DNI que corresponde a Santiago Maldonado no implican de ninguna manera una identificación positiva de ese cuerpo”.

“Estuvimos desde las 13 horas hasta las 20 al lado de ese cuerpo porque no confiamos en nadie, porque desde el primer momento siempre nos atacaron, no vamos a confiar en nadie por eso es que estuvimos esa cantidad de horas al lado del cuerpo, para que nadie hiciera nada”, aseguró Andrea Antico, cuñada de Santiago Maldonado.

Antico hizo énfasis en la responsabilidad de las y los periodistas a la hora de informar. “Este es un momento muy duro para toda la familia, queremos pedirles a todos por favor que piensen cuando publican, cuando dan información que detrás de toda esta información hay una familia que está sufriendo”, señaló. “Nosotros vamos a esperar hasta que se coteje el ADN, se haga la autopsia y después ahí vamos a informar”, agregó.

Finalmente tomó la palabra Sergio Maldonado, que se refirió a todas las versiones que circularon durante el día en los medios de comunicación e insistió con lo que indicó su esposa: “La ansiedad a veces les juega muy en contra y es perjudicial para nosotros, somos seres humanos. Me parece que a veces hay que ponerse un poquito más del lado humano y si no tienen que poner, pasen música, no sé… otra cosa, pero somos humanos nosotros”.

“Con todo el dolor de estos 79 días que llevamos encima sumarle más carga, presión de decir si es Santiago o no es Santiago, nosotros tenemos que ser cuidadosos para informar algo”, afirmó. “Yo no voy a decir que es Santiago o que no lo es porque no lo pude identificar, yo hasta no estar al cien por ciento seguro no lo voy a confirmar más allá de que tenga algunos elementos personales”, indicó.

El hermano también se refirió al lugar donde encontraron el cuerpo: “Es muy raro que se haya encontrado ahí, cuando nosotros hemos ido, hemos pasado por esos lugares y no había ningún cuerpo entonces me parece que hay que ser muy cuidadosos, hay que esperar, lo que les pedimos es tiempo para que se hagan las cosas como corresponden, no a las apuradas para tener un resultado”. “Les pedimos un poco de paciencia y que nos acompañen así como nos acompaña la gente y nuestros familiares y amigos pidiendo por la aparición con vida de Santiago, todavía es una posibilidad que está ahí, yo hasta que no vea si es cien por ciento ese cuerpo el de Santiago lo voy a seguir buscando”, finalizó.