A cinco días de las elecciones, apareció un cuerpo en el río Chubut y el gobierno opera

No se puede afirmar que el cuerpo es de Santiago Maldonado. Circulan, sin embargo, confirmaciones extraoficiales. Radio Mitre y otros medios afines al Gobierno nacional desde ayer a la tarde afirman -sin información oficial- que se trata del desaparecido el 1 de agosto después de la represión de Gendarmería en el lof en Resistencia en departamento Cushamen. La aparición de un cuerpo sin vida en el río Chubut, en un lugar que había sido rastrillado ya tres veces, no puede separarse del timing electoral.

Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Esquel denunciaron que el cuerpo fue plantado. Verónica Heredia, la abogada de la familia Maldonado no descartó esta hipótesis. Sea o no Santiago, el cinismo que demostró el Gobierno nacional en estos casi 80 días no hace más que abonar la idea de que se trata de otra operación, como cuando un camionero declaró haberlo visto en Entre Ríos, cuando dijeron que había sido acuchillado por un puestero, que estaba en Chile, que no había estado en la comunidad el día de la represión o que un matrimonio de Tierra del Fuego lo vió sobre la ruta.

En los 77 días de búsqueda el Gobierno nacional osciló entre el desinterés, el ocultamiento y la confusión. Los medios de comunicación difundieron mucha información falsa que fue desmintiéndose. No quedan dudas que por acción y omisión el responsable central de lo sucedido es el Gobierno nacional, en manos de Cambiemos.

“Hay un lugar que todas las veces nuestros lamgen dijeron que se lo llevaron” aseguró Soraya Maicoño vocera mapuche del Pu Lof, “nuestros lamgen están allí, van a buscar agua al río y hace dos o tres días eso no estaba”.

Maicoño insistió en que si bien no se puede saber cómo apareció el cuerpo ahí hay que sostener que “Santiago Maldonado se lo llevó la Gendarmería, hablamos de hechos muy macabros y de mucha impunidad” determinó.

“Lo que vivimos ayer fue lamentable. Terrible. Fue como una alevosa escenografía armada donde nos quisieron hacer actuar también a nosotros. Hilando fino, a pocos días de las elecciones, hay que preguntarse quién se beneficia con este armado”, evaluó Mabel Sánchez, de la APDH de Esquel, al cierre de la jornada del rastrillaje, según reprodujo la Izquierda Diario.

La rápida visita del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, también apunta al manejo de los hechos. El funcionario se victimizó en su cuenta de twitter y denunció ataques por parte de pobladores locales y del Lof en Resistencia. Desde Buenos Aires, Elisa Carrió, diputada y candidata de Cambiemos, hizo chistes en TN sobre el cuerpo aún no identificado y la Casa Rosada reforzó su seguridad suspendiendo francos a agentes de la Policía Federal.”La presencia de Avruj fue una provocación”, afirmó Heredia

A la espera de la confirmación oficial sobre la identidad del cuerpo, que será trasladado a Buenos Aires donde trabajará el Equipo de Antropología Forense, se suma la incertidumbre sobre si movilizar o no esta tarde. Desde la página oficial “Aparición con vida de Santiago Maldonado” aseguraron que no están convocando a ninguna marcha para hoy “en línea con los organismos de DDHH, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo”. La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) había convocado a las 18 a movilizar pero después del mediodía informó que “en función del pedido de la familia de Santiago, estamos resolviendo en el marco del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia qué hacer con la convocatoria de hoy”.

La Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas difundió un mensaje en ese sentido. “Más que la convocatoria, nos tiene que preocupar la impunidad de un Estado que provoca una desaparición forzada, oculta, niega, y después de 70 días encuentran un cuerpo. Demos gravedad a lo que tiene gravedad. Si hay un grupo que decidió hacer una marcha, no es grave. Lo grave es lo que está pasando con Santiago Maldonado”, sostuvo.

En Neuquén, la mayoría de los partidos políticos suspendieron sus actividades de campaña previstas para los últimos días. Algunas organizaciones convocaron a movilizar a las 18 en el Monumento a San Martín.

Hay que esperar las pericias. Tener prudencia. Respetar a la familia. Pero es difícil separar las lecturas de este hecho de los comicios del próximo domingo y de que el Gobierno nacional esté buscando salir lo mejor parado posible de esta, por lo menos incómoda, situación.