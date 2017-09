El año pasado 1.216 mujeres abortaron acompañadas en Neuquén

Aunque algunos sectores políticos, la Iglesia y los medios de comunicación masivos intentan negar la discusión sobre el aborto, este derecho está cada vez más instalado en las mujeres argentinas. Las redes de mujeres -profesionales o no- han construido un círculo de confianza que permite a las que deciden interrumpir un embarazo hacerlo de manera segura y acompañadas.

En 2016 La Revuelta, a través de Socorristas en Red, acompañó a 1.216 mujeres que decidieron abortar. Desde hace cinco años realizan acompañamientos sobre abortos en Neuquén. Brindan información, se entrevistan con las mujeres y las acompañan en el proceso del aborto con pastillas. El teléfono de contacto es 299-4722618.

La cantidad de mujeres que acuden a las socorristas va en aumento: en 2014 abortaron 568 mujeres; en 2015 fueron 953. En tres años el número asciende a 2.737 mujeres que interrumpieron un embarazo acompañadas por las socorristas.

Parte del acompañamiento consiste en una simple encuesta de la que se desprende que el 66% de las mujeres que abortaron en 2016 ya era madre. El 52% tenía más de 25 años al momento del aborto. El 70% manifestó ser creyente de alguna religión, el 89% aseguró estar acompañada en la decisión de llevar adelante el aborto.

Las estadísticas que difundieron Las Revueltas demuestra cómo el aborto se inscribe en un sistema machista y matriarcal. Casi la mitad de las mujeres (el 45%) expresó haber sufrido episodios de violencias sexistas en algún momento de su vida. Además, el 57% manifestó trabajar en relación de dependencia. El 43% no contaba con ningún ingreso salarial propio.

“Lo queremos despenalizado, legalizado, libre, gratuito, cuidado y feminista. ¡Nos los merecemos!”, aseguraron Las Revueltas.

Hoy es el día de Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe. En el Congreso de la Nación está presentado desde 2007 un proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo que no ha logrado el debate legislativo. Hace varios días la ex presidenta y candidata a senadora Cristina Fernández afirmó que la sociedad no estaba preparada para discutir el tema del aborto. La Iglesia, a través de la Conferencia Episcopal Argentina, reiteró su rechazo a garantizar este derecho a las mujeres.

Hoy habrá en la región y en el país distintas actividades. En Neuquén se realizará una marcha que partirá a las 18 desde el monumento a San Martín. En Buenos Aires la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito convoca a una marcha federal.