Abril Rosales: “Mi vieja me dejó la fuerza para pelear contra este Estado machista”

Mañana se realizará en la Universidad Nacional del Comahue (UNCO) un homenaje a Ivana Rosales. Su hija destaca la importancia de la lucha de Ivana por los derechos de las mujeres.

“Queremos recordar su vida y recordar su lucha, la lucha contra la opresión de las mujeres, la lucha por un mundo más justo”, contó Abril a 8300web. “Ella pudo transformar todo el dolor de la violencia, toda la bronca por las injusticias de este sistema, en fuerzas para luchar, y en amor para ayudar al resto. Necesitamos aprender y seguir por ese camino”, agregó la joven.

Mañana a las 18:30 en el auditorio de la Facultad de Ingeniería de la UNCO se realizará el Homenaje a Ivana, quien falleció el 6 de septiembre. En 2002 sobrevivió a la feroz paliza que le dio su entonces pareja, Mario Garoglio.

Abril contó que la actividad consistirá en testimonios y datos sobre la vida de Ivana. “Queremos que cada vez más gente pueda conocerla, que conozcan las cosas que realizó, para que cada vez seamos más en esta lucha”, indicó.

“Mi vieja me dejo la fuerza para pelear contra este Estado machista, me dejo su fuerza y me dejó rodeada de gente que no quiere verme caer. Me dejo armada, me enseño a amarme”, reveló Abril.

El homenaje es organizado por la Juventud Comunista Revolucionaria (JCR), la Federación Universitaria del Comahue (FUC), la Secretaría de la Mujer y Género del Centro de Estudiantes de Ingeniería, y la CEPA.