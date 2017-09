“Hay que democratizar el Poder Judicial”

El actual secretario general de Sejun y candidato a renovar su mandato, Claudio Salazar, cuestionó duramente la justicia neuquina. Aseguró que existe una nueva colonización por parte del poder político que avanza sobre la estructura administrativa. Reclamó un Poder Judicial autárquico e independiente. Según su análisis parte de la solución radica en una mayor participación de la ciudadanía en la justicia.

“Hasta que no ingrese la democracia al Poder Judicial, seguirá siendo un poder conservador, elitista, machista y patriarcal”, afirmó Claudio Salazar sobre el estado actual de la Justicia provincial. “En general los poderes judiciales son los más conservadores que existen en el país. Se adaptan a los vaivenes políticos. La Justicia neuquina no escapa a esa lógica, el poder político ha avanzado mucho sobre la independencia del Poder Judicial, fundamentalmente hay un ahogo financiero”, agregó. En este sentido, recordó que desde 2010 el Poder Judicial recibe fondos extraordinarios por parte del Poder Ejecutivo para afrontar el déficit financiero. Esta situación terminó con la autarquía financiera que estipula la ley 1971 sancionada en 1992. “El Poder Judicial ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años por lo que exige más recursos pero la única solución son las contribuciones no figurativas en las que el Ejecutivo permanentemente asiste financieramente al Poder Judicial. Eso condiciona todo”, remarcó Salazar.

Para el dirigente judicial la independencia de la Justicia no sólo se ve jaqueada por el auxilio financiero sino también por las designaciones de jueces y fiscales. “Hay una colonización del Poder Judicial, con funcionarios de segunda y tercera líneas puestos desde el Ejecutivo. En los últimos años ha habido una migración muy importante, algo que se inició en el gobierno de (Jorge) Sobisch, tiene su continuidad en toda la estructura del Poder Judicial. Han creado cargos a medida de los funcionarios. Al crear cargos en estructuras intermedias de Poder Judicial, le permite al poder político nombrar personas identificadas con el gobierno provincial. Así se pierde toda independencia funcional”, sostuvo.

Salazar denunció que en la actualidad no sólo hay una intromisión del gobierno de turno en la designación de magistrados, sino también hay “acomodos” en la estructura administrativa. “Es una segunda colonización”, advirtió y recordó que el ingreso y ascenso de personal judicial es por concurso, así lo establece la Constitución Provincial. “No es menor que se ingrese al Poder Judicial por mérito, y no por tener algún conocido. Eso le da al empleado cierta autonomía y legitimidad en el ingreso”, indicó.

Justicia machista

El referente de Sejun sostuvo que aunque se incorporó el delito de femicidio y la figura de crimen pasional está casi desterrada, todavía hay sesgos machistas en los fallos, que consideran atenuantes o que otorgan salidas transitorias. El mes pasado, la organización feminista Mumala denunció que las oficinas judiciales ejercen un gran nivel de violencia institucional hacia mujeres que van a denunciar hechos de violencia machista. Salazar agregó que a nivel laboral también hay todavía una gran desigualdad. “Entre el 60 y el 70 % de la planta funcional, incluidos magistrados y funcionarios, son mujeres. Pero dentro de los cargos de conducción, empezando por el TSJ (Tribunal Superior de Justicia) siguen siendo mayoría hombres”, indicó.

Mayor participación ciudadana

En Neuquén las y los jueces se elijen a través del Consejo de la Magistratura. “Para nosotros quedó a medio camino, porque se circunscribe en la discusión de abogados y un grupo muy cerrado del poder político de la provincia. Eso hace que la justicia se aleje cada vez más de las demandas sociales”, advirtió Salazar.

“De esto se sale instalando el debate en la sociedad de qué modelo de justicia queremos. El nuevo Código establece los jurados populares. Un ciudadano común puede opinar sobre si una persona es culpable o inocente de un homicidio, pero no sobre la calidad del juez que va a investigar ese caso”, opinó el dirigente de Sejun.

En concreto sostuvo que para solucionar la falta de democracia dentro del Poder Judicial hay que “nutrir de mayor participación ciudadana la elección de jueces, tanto vocales del TSJ como jueces inferiores”.

En noviembre Sejun renovará sus autoridades. Salazar adelantó que se presentará como candidato para renovar su cargo.