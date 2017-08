Lof Puel Pvjv: “Tenemos derecho a tener un espacio territorial apto para desarrollarnos como comunidad”

El lof (comunidad) Puel Pvjv (Espíritu del Este) organizará un nvxamkan (conversatorio) el sábado 19 de agosto a las 18 en la biblioteca popular Eliel Aragón, Gobernador Asmar 1835, Neuquén. El encuentro contará con gastronomía mapuche, músicos invitados y de la comunidad.

Ailín Piren, vocera de la comunidad, comentó a 8300: “El nvxamkan es una conversación en torno a algo que para nosotros es importante que es dar a conocer la realidad de la gente mapuche , de la gente mapuche en la ciudad, porque hay todo un desconocimiento de que la mayoría de la población mapuche está acá en la ciudad en los barrios: Villa Ceferino, Islas Malvinas, alrededor de la biblioteca Eliel Aragón”.

La actividad surgió para dar continuidad sobre los trabajos que se vienen haciendo y para visibilizar la realidad mapuche. La comunidad Puel Pvjv tiene una orden de desalojo por parte de la Justicia. “Esa sede a nivel legal está toda a nombre de la comunidad pero la justicia elevó una orden de desalojo a nombre de un particular. Ese es un espacio comunitario, eso es desconocer nuestra autoridad del lonko (autoridad) y werken (vocero/a)”, señaló Piren. Y reafirmó: “Necesitamos el apoyo de la sociedad que nos entienda y comprenda para acompañar este proceso de nuestro espacio comunitario”.

“La realidad que tenemos hoy es la necesidad de dar cuenta de que existimos como mapuche, como comunidad, y que nosotros somos gente que seguimos manteniendo nuestra identidad. Y dar cuenta como en la ciudad se niegan nuestros derechos como mapuche como la ciudad pretende invisibilizarnos. En ese sentido nosotros estamos rompiendo barreras viviendo en la ciudad, tenemos derecho a tener un espacio territorial apto para desarrollarnos como comunidad. Es importante que se conozca que nosotros tenemos nuestras autoridades que hacen a nuestra organización política y social para comenzar un proceso real de relación intercultural”, expresó.

En la comunidad Puel Pvjv se están llevando a cabo acciones para visibilizar y dar a conocer la cultura mapuche. Piren señaló: “Lo que nos reúne son dos aspectos fundamentales: en educación con los niños, haciendo talleres públicos para dar a conocer nuestra cosmovisión, nuestro idioma y también trabajamos con la salud, somos agentes de la salud mapuche, hacemos atención con nuestro sistema, trabajamos con un machi, él atiende, recomienda como hacer un proceso de curación y nosotros hacemos la parte de seguimiento de los pacientes”.

En el ámbito educativo trabajan con el Centro de Educación Popular e Interculturalidad (Cepint), de la Universidad Nacional del Comahue y con el Instituto de Formación Docente 12. Y a nivel salud el trabajo tiene que ver con hacer atención de pacientes. Piren comentó: “El aspecto de la salud es muy integral para entender cómo curarte tenés que hacer un proceso con medicación mapuche que es a base de plantas pero también un proceso a nivel espiritual. Hay muchos factores que intervienen para que una persona pueda estar bien íntegramente, eso es una concepción distinta ahí la salud tiene que ver con reestablecer un equilibrio y las causas del desequilibrio pueden ser varias, no solamente físicas. Lo importante de esto es que estamos haciendo uso de nuestro propio sistema de salud, esto no es brujería, no es curanderismo, y eso porque hay toda una cosmovisión que sustenta estas prácticas y aun a pesar del genocidio que ha habido, y que han pretendido negarnos nosotros seguimos ejerciendo esas prácticas y lo interesante es que se está atendiendo gente que no es mapuche”.

La conformación de los estados nacional y provincial ha ignorado la realidad de los pueblos originarios y esta es una situación que ellos viven cotidianamente. En relación a esto Piren afirmó: “Nosotros somos producto de todo lo que paso a nivel histórico con la conquista del desierto que fueron reduciendo nuestros territorios, la realidad es que muchos se tienen que trasladar por estudio o trabajo y somos muchos los que no queremos perder nuestra identidad y principalmente necesitamos fortalecernos espiritualmente y culturalmente, en nuestro idioma, y para eso nuestra manera es hacerlo colectivamente comunitariamente porque esa es nuestra forma de entender la vida.”

“Me parece importante que la gente mapuche nos juntemos, nos acerquemos, no nos sintamos solos, que podemos seguir siendo mapuche donde estemos, nunca vamos a perder nuestra identidad que es algo que te marca para toda la vida”, finalizó Piren.