El centro de salud de Balsa Las Perlas se quedó sin doctores/as

por La Balsa Informativa

Desde mediados de junio de este año el centro de salud Las Perlas no tiene médicos ni médicas generalistas. El pasado 26 junio se conoció la renuncia del matrimonio de profesionales de la salud que se habían desempeñando en ese cargo por dos años en Balsa Las Perlas.

Desde el hospital de Cipolletti, se están enviando médico/a, enfermera/o y ambulancia (con chofer) por las tardes, que atienden de 15 a 17:30, y la promesa de nombramiento esta en el aire pero no se concreta.

Cecilia, la médica que antes trabajaba en el centro Las Perlas, pidió volver luego de su licencia por maternidad, pero desde el hospital cipoleño no se lo permitieron.

“Yo estoy pidiendo el cargo hace un año”, dijo el pediatra Nicolás Gabis en el facebook de La Balsa Informativa cuando se conoció la renuncia de los médicos.

Rápidamente madres de la comunidad organizaron a través de las redes sociales juntar firmas para solicitar ese nombramiento, mientras que Gabis decidió hacer una jornada de atención gratuita en su consultorio de control de niño/niña sano/a, lo que motivó que las autoridades de Salud se comunicarán con Gabis.

No hubo acuerdo

En su facebook personal, Gabis comunicó el ofrecimiento y su respuesta: “Hola a toda la comunidad de Balsa Las Perlas y a los medios de comunicación, quiero agradecerles el apoyo y la difusión que se hizo de la solicitud del cargo; y quería contarles que el día de hoy (12 de julio) me reuní con el secretario de Salud y con el director del hospital de Cipolletti (encargado del Centro de Atención Primaria de Salud de Las Perlas) y no hubo acuerdo. Paso a contarles que me ofrecieron el cargo de medico generalista pero nuevamente implicaba realizar entre 6 y 8 guardias mensuales en Cipolletti y Villa Regina, de 16 hs en la semana y de 24 hs los fines de semana, y siendo lógico con lo que quiero para mí y mi familia tuve que rechazar la misma. Sin embargo he decidido continuar con una jornada mensual de atención gratuita pediátrica para que los niños de La Balsa puedan acceder a controles periódicos, así como también hablar con la directora del jardín y de la escuela para realizar jornadas ahí. Muchas gracias por el apoyo y espero se resuelva pronto la situación de la sala y llegue algún médico con menos compromisos que pueda cumplir con las exigencias el Ministerio”.