Un foro para “que nunca más vulneren los derechos de las personas con discapacidad”

Carmen Senger, del Foro Permanente en Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuenta que trabajan para “que nunca más se vulneren los derechos de las personas con discapacidad”, haciendo referencia al caso a partir del cual se conformaron como grupo, en el 2008, cuando el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) le negó la admisión a un nena con síndrome de Down. Hoy continúan enfrentando la falta de respuestas del ISSN y suman a esa lucha la petición a las autoridades provinciales de una normativa única en el Consejo Provincial de Educación (CPE) para que las personas con discapacidad puedan estar en el sistema común con los mismos derechos que las demás personas y el reclamo de más presupuesto para educación inclusiva.

Para Senger observó que en el ISSN “comenzó a circular la idea de que eran las personas con discapacidad las que estaban fundiendo a la obra social cuando todas y todos sabemos que es el gobierno provincial el que no está haciendo sus aportes, es una situación muy triste para los afiliados con discapacidad”. “Hemos logrado que se modifique el lugar en el ISSN donde se atendía a las personas con discapacidad porque era indigno”, agregó.

Sobre el reclamo al CPE, señala que “todas las resoluciones que tiene son obsoletas y anticonstitucionales y no se condicen con lo que solicita la comisión de derechos para las personas con discapacidad”. Según relató, la ministra de Educación mencionó que “estas cosas hay que conquistarlas en las plazas públicas” y a raíz de esas declaraciones realizaron tres jornadas con la participación masiva de la comunidad. “Ahora estamos esperando la cuarta donde el Estado provincial tiene que acercar a la normativa una resolución donde contemple que las personas con discapacidad van a estar en escuelas comunes, no en las escuelas especiales”, comentó Senger. “Lamentablemente desde el lado estatal no tenemos una letra cierta sobre esa normativa, no estamos tranquilos ni seguros, no la están haciendo con nosotros”, expresó. “Lo que no puede faltar en este cambio es el tema del presupuesto, tiene que ser el mismo y más, el gobierno provincial tiene que mostrar que no va a hacer ningún recorte”, enfatizó.

Con el objetivo de incluir desde el arte, desde el foro generaron el espacio “Tejedores y tejedoras por una cultura inclusiva” en la plaza del barrio Huiliches. “La idea del tejer enrieda, arma, organiza”, explica Senger. “Queremos un mundo donde quepan muchos mundo y la inclusión se construye con el deseo de todas y todos”, manifestó. “Es una tarea macro muy difícil de llevar adelante, necesitamos a todas y todos, porque la educación es la base para llevar adelante una vida inclusiva”, agregó.

El foro está conformado por ONG y por personas que no están agrupadas. “Es un espacio de participación política y de debate político”, aseguró Senger. Respaldan las acciones que llevan adelante en la convención de Derechos de las Personas con Discapacidad sancionada en el año 2006 en las Naciones Unidas y en la ley nacional 26378 que después adquirió el rango de constitucional en el año 2014, con la ley 27.044.

Senger contó a 8300 cómo surgió el espacio: “Con Luci Heredia y Ana Farías, que son dos compañeras con las que venimos trabajando desde el año 1984 y fuimos protagonistas de lograr la primera ley de Protección de las Personas con Discapacidad en la provincia, nos habíamos dado cuenta que, a pesar de los años transcurridos, las familias de hoy con personas con discapacidad viven las mismas situaciones dramáticas que vivíamos nosotras en aquel tiempo”.

Desde el año 2016 trabajan en conjunto con ATEN. “Si hay algo que no podemos dejar de hacer es dejarlos afuera, los docentes tienen que poder desear educar a los seres más diversos, por lo tanto ellos también tienen que acompañarnos”, opinó Senger.

Para participar en el foro hay que comunicarse el correo electrónico foropermanentediscapacidad@yahoo.com.ar .