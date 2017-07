El conflicto de las trabajadoras de limpieza no se soluciona y en la Fadecs desplazaron a los secretarios

Con casi tres meses de toma del decanato de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Fadecs) en Fiske Menuco, Roca y dos semanas de toma del rectorado en la sede central de la Universidad Nacional del Comahue (UNCO) en Neuquén por parte de las trabajadoras de limpieza que exigen continuidad laboral en la Fadecs, el decano interino Andrés Ponce de León solicitó la renuncia de Guillermo Maqueda (secretario académico) y Carolina Costanzo (secretaria administrativa), el Consejo Directivo aprobó desplazarlos y Alejandro Rost y Helga Ticac renunciaron.

Maqueda, Costanzo, Rost y Ticac son de Encuentro Fadecs, el sector opositor a Recuperación Universitaria al que pertenece Ponce de León, quien asumió como decano ya que Carlos Pescader está con licencia médica y la vicedecana Ana Matus renunció. El desplazamiento de el secretario académico y la secretaria administrativa se aprobó por 11 votos contra cuatro.

En la sede central de la UNCO en Neuquén continúa la toma del rectorado. Claudia Reyes, trabajadora de limpieza, afirmó en conferencia de prensa que su reclamo es la continuidad laboral dentro de la facultad. “Queremos poder lograr la mesa de diálogo que nos vienen prometiendo desde la semana pasada”, expresó.

Victoria Naffa, abogada de las trabajadoras, informó que “se ha podido avanzar en las negociaciones en los últimos días”. “A partir de que las chicas trasladaron su reclamo a la ciudad de Neuquén las autoridades se vieron forzadas a dar respuestas que hace 60 días no venuan dando”, explicó.

“Concretamente la propuesta que ellos hacen es sentarnos a dialogar como si fuese un diálogo en igualdad de condiciones y donde no existiría un pasado en el que las autoridades de la Universidad han mentido y han violentado a las compañeras con propuestas que realmente no pueden ni llamarse propuestas”, dijo Naffa en relación a las autoridades de la UNCO. “Hasta el momento hubo tres mesas de negociación, no 11 como dijo (Gustavo) Crisafulli”, aclaró haciendo referencia a las declaraciones del rector en los medios y en la Legislatura.

Crisafulli ayer participó de una de las comisiones de la Legislatura y aseguró que tienen una propuesta que aún no pueden hacer pública por no haberla hablado con las trabajadoras. “Si lo que les importa es trabajar, van a aceptar. Si lo que les importa es forzar el ingreso a la planta permanente, es otra cosa”, afirmó el rector.

Naffa explicó que lo que piden las trabajadoras actualmente no es el pase a planta sino contratos de locación de servicios o de locación de obra. “No es una medida extorsiva como dice el rector sino que incluso es paciente con los tiempos burocráticos lo que las chicas proponen”, señaló. “En lo que va de la gestión de Crisafulli y (Daniel) Nataine ya llevan más de 200 contratos” de este tipo, según informó la abogada. “Y muchos son en el área de limpieza”, agregó.

Desde la Multisectorial por la Reincorporación de las Trabajadoras de Limpieza de la UNCO, integrada por sindicatos, estudiantes y organizaciones, convocan a concentrarse mañana jueves 6 de junio a las 9 al Consejo Superior de la universidad y a las 13 a Casa de Gobierno donde se sumaran reclamos por otros despidos y en defensa de las gestiones obreras.

Alejandro Lopez, del Sindicato Ceramista, dijo en conferencia de prensa que “hay que solucionar de manera inmediata este conflicto”. “Se soluciona fácil pero hay que tener voluntad política”, reafirmó. “Si ellos apuestan a quebrar la lucha porque hay un receso, no lo van a lograr, nosotros vamos a apoyar a las compañeras hasta que logren la continuidad laboral”, aseguró.

Angélica Lagunas, de ATEN Capital, también se sumó al reclamo y señaló: “Estamos exigiéndole a Crisafulli, que es el rector de la Universidad, del Frente para la Victoria, que deje de criminalizar la protesta”. Desde la gestión de la UNCO denunciaron en la justicia a estudiantes, a la abogada de las trabajadoras y a las trabajadoras por defraudación contra la administración pública. En distintas oportunidades, la Policía Federal ingresó a los predios de la universidad de Fiske Menuco y Neuquén.

El conflicto comenzó en 2015 cuando la empresa que contrataba a las trabajadoras no les pagó el sueldo y luego las despidió. En febrero del año pasado la universidad rescindió el contrato con la empresa y contrató a las trabajadoras a través de la cooperativa Mariano Moreno. Un año después comenzaron a exigir terminar con la tercerización para lo cual llevaron adelante distintas acciones que llegaron hasta la toma del decanato de la Fadecs primero y del rectorado de la sede central después.

Hace un mes el Consejo Superior de la Unco emitió una declaración donde reconoce que “en el marco del proceso de tercerización de los servicios profundizado en la década de los 90, es imprescindible revisar la continuidad de dicha política al interno de nuestra universidad” y “propone que se constituya a la brevedad, una nueva mesa de diálogo que como primer punto resuelva la forma de continuidad de la prestación del servicio por parte de las personas que lo venían realizando”. Las trabajadoras exigen el cumplimiento de estos puntos para lograr su continuidad laboral.