Denuncian irregularidades en concursos públicos de Salud

En los meses de abril y mayo en dos zonas sanitaria del sistema público de salud de Neuquén se realizaron concursos públicos. El Ministerio de Salud y Desarrollo Social llamó a concurso público el 6 de abril mediante la disposición 271/04 para cubrir un cargo en el área de servicio social del Hospital Castro Rendón, y un concurso para cubrir un cargo en un hospital que corresponde a la zona sanitaria V, de Cutral Co.

Trabajadores y trabajadoras de diversas instituciones estatales han manifestado tener conocimiento de diversas irregularidades en dichos concursos. El concurso para cubrir un cargo en el servicio social del Hospital Castro Rendón se desarrolló con normalidad, no obstante las trabajadoras que quedaron en orden de mérito en el Hospital Castro Rendón no fueron llamadas para ocupar el cargo para el que concursaron, y por otra parte no se creó el puesto de trabajo. Ubicaron a las trabajadoras seleccionadas en otros sectores, y se espera el ingreso de manera irregular de otra persona. Las trabajadoras que quedaron en orden mérito fueron ubicadas en otros puestos de trabajo, alejados del perfil y los requisitos que se solicitaba para el puesto inicial, ello afecta la calidad de la intervención en las áreas que fueron incorporadas.

Situación similar sucedió en un Hospital del interior de la Provincia, que pertenece a la zona sanitaria V, con cabecera en Cutral Co.

“Tiempo, dedicación, horas de trabajo, dinero y exposición a una situación de estrés suelen vivenciar las trabajadoras y trabajadores que deciden concursar en el sistema público de salud. Pero esta vez más la impunidad y falta de transparencia se hizo presente en el ingreso al sistema de salud”, sostiene una profesional entrevistada y reafirma que “los sueños, proyectos y expectativas de incursionar en otros espacios laborales, se ven truncados por la poca transparencia, la irregularidad, y el amiguismo de quienes designan los cargos a ocupar. Las trabajadoras y los trabajadores dejan de creer en estas oportunidades laborales”. Pese a que las trabajadoras y trabajadores que se encuentran dentro de estas instituciones están al tanto de esta situación irregular están limitados en el accionar por temor a perder sus puestos de trabajo.

Frente a esta situación queda en evidencia que no solo es poco el recurso del sistema de salud para responder a tanta demanda de usuarios, sino que además los trabajadores y trabajadoras ingresan en estas condiciones.