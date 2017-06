Un grupo de estudiantes mapuche de la Universidad Nacional del Comahue (UNCO) inició un espacio en donde debaten su participación en la vida universitaria. El fortalecimiento y la resignificación forman parte de la propuesta.

Por Maximiliano Navarrete

El espacio comenzó a mediados de mayo fruto del encuentro de varios estudiantes mapuche en un taller de mapuzugun en el barcito Autogestión, en la Facultad de Humanidades. “Veníamos charlando hace tiempo con algunas compañeras de cosas que nos tocaban en la carrera, en América I por ejemplo, donde se ve a los pueblos originarios como si estuviesen muertos, como si no existiéramos. Notamos que muchos compañeras y compañeros mapuche empezaron a dejar las cursadas de esas materias ya que nos tocaban de fondo”, aseguró Sabrina Calfunao, estudiante del profesorado en Historia.

Este tipo de situaciones fueron el puntapié inicial para impulsar un espacio en donde poder aunar fuerzas y sobre todo analizar aquello que es necesario transformar para lograr una mayor consciencia intercultural. “Un compañero de Geografía nos comentaba como en su carrera ven a la naturaleza como un ente o un mero recurso. Para nosotros todo está vivo y unido, somos parte de esa unión. Lo mismo pasa en Letras, donde se aborda a nuestra lengua como algo muerto y sin uso”, comentó Sabrina. De este modo, las ciencias sociales construyen narrativas que acentúan los valores eurocéntricos, negando y acallando la diversidad cultural.

“Los temarios han ido variando en cada encuentro respecto a lo que los compañeros y compañeras van manifestando. La idea es crear un espacio de debate que permanezca en el tiempo. Creo que todos estamos atravesando una búsqueda de nuestra propia identidad”, añadió Sabrina.

En el marco del Wiñoy Xipantv se invita a todos los estudiantes a participar de una charla que parte de la pregunta ¿Qué es ser mapuche en la UNCO? “Esta pregunta nace de que si bien nosotros no pertenecemos a un lof (comunidad), algunos no tienen apellido y otros no tienen rasgos, todos somos mapuche por herencia y por haber nacido en estas tierras”, afirmó la estudiante.

Comprendiendo las dinámicas de poder que se trazan en el ámbito académico, resultan de suma importancia espacios en donde se disputa la hegemonía a los discursos y contenidos negacionistas que continúan coartando la idiosincrasia de nuestros pueblos originarios. Debemos avanzar hacia una interculturalidad que promueva el respeto por las diferencias identitarias, mediante una pedagogía crítica que reconozca otras formas de contar la historia.