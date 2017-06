Vuelve el rock sinfónico al Español

¿Alguna vez imaginaste escuchar Corazón Delator interpretado por una orquesta? Bueno, este sábado la Orquesta Ocasional de Rock Sinfónico (OORS) se presentará por segunda vez en el Cine Teatro Español. Puede ser un buen momento para experimentarlo.

“Para esta presentación hemos renovado parte de nuestro repertorio. Sentimos que la orquesta maduró y venimos trabajando sobre nuevos objetivos”, afirmó Ander Perea Da Silva, director de la OORS.

“Nuestra última presentación fue en la ciudad de Villa Regina en el Teatro del Circulo Italiano. Fue muy cálido ver la sala llena. Por eso ahora volvemos a Neuquén con mucha energía renovada”, comentó el director.

El repertorio va desde memorables canciones de The Beatles, Metallica, Pink Floyd y The Who, pasando por Coldplay, Calle 13 y Muse hasta Cerati, Spinetta y Serú Girán, entre otras grandes bandas del rock nacional e internacional.

El proyecto musical funciona como cooperativa no formal. Sus integrantes son más de 50, entre artistas y colaboradores. Se organizan a través de asambleas y conservan una actitud independiente. Promueven el trabajo comunitario y solidario.

“Estamos organizando un taller en donde se aborde a la orquesta, a modo de primer acercamiento. Esto se realizará en la Escuela N°238 de General Roca, que es nuestro lugar de ensayo, nuestro hogar”, comentó Ander.

La OORS es una muestra regional de cómo el arte trabaja con ciertas implicancias sociales, uniendo a artistas de diversos estilos y rangos etarios que a través de la convicción y el trabajo mutuo logran hacer vibrar a toda persona que les escuche.

La cita es el sábado 10 de junio a las 21:30hs en el Cine Teatro Español de Neuquén (Avenida Argentina 235).

Los puntos de venta habilitados (sólo en efectivo) son:

? Neuquén: Alternativas Maia (Mendoza 124)

? General Roca: Hey Jude Instrumentos (Italia 1542)