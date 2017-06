El mecanismo del 2 x1 implica computar dos días de condena por cada día de prisión preventiva. En 2008 en Neuquén fueron condenados ocho genocidas y en 2013 se los benefició con el 2 x 1. Las querellas no fueron consultadas ni incluidas en este procedimiento. Juan Cruz Goñi, abogado de la APDH afirma que “nos impiden a nosotros acceder a la parte de ejecución de las condenas. Nos dejan llegar hasta que tenemos la sentencia. Una vez que tenemos la sentencia nos sacan del medio y lo manejan nada más que con la fiscalía”.

El momento en que surgió la ley 24.390 (2 x 1) no era para beneficiar a los genocidas sino que su foco estaba puesto en los crímenes comunes. El fin de la ley fue paliar la crisis que generaban la excesiva prolongación de los procesos penales y la gran cantidad de presos sin condenas en las cárceles del país. En relación a esto Goñi señala, “lo que estamos diciendo es que el 2 x 1 no es aplicable a los genocidas porque los genocidas no estaban alcanzados por esta ley”. Los crímenes contra la humanidad no pueden ser nunca analogados a los crímenes comunes.

Avance de los juicios

En Neuquén se está por desarrollar el quinto tramo del juicio “La Escuelita. “Creemos que es un gran avance que haya pasado a la etapa de juicio oral, ahora lo que hay que exigir es que se fije fecha de audiencia lo más pronto posible”, señalo Goñi. “Lo que nosotros siempre rescatamos y por lo que estamos trabajando es que sea un juicio en que se actúe con una lógica de acumulación que de cuenta que se han venido llevando adelante ciertos procesos”, reafirmó.

El primer juicio se llamó “La Escuelita I” porque se abocó a todo lo que había pasado en el centro clandestino de detención La Escuelita. El juicio II trató todo lo relacionado a centros clandestinos que todavía no estaban abiertos.

El tercer tramo abordó a los prófugos que se habían escapado. El juicio IV amplió a otros centros clandestinos y evidenció la represión de Bariloche.

“Nosotros lo que queremos que el quinto juicio continúe contando un gran relato de lo que fue el terrorismo de estado”, concluyó Goñi.