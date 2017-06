NiUnaMenos: Marchamos porque podemos

Organizadas, hermanadas, acompañadas, en grupo o con una amiga. Con mi mamá o la vecina. Así marchamos este 3 de junio, para gritar una vez más Ni una menos y visibilizar la violencia machista.

Por Las 8300

“¿Por qué marchas?” fue la pregunta disparadora en Facebook que desplegó decenas de comentarios. Queríamos saber qué mueve a cada mujer a salir a la calle y nos encontramos con una variedad de respuestas que fueron desde las experiencias más cotidianas, los deseos más profundos hasta la lucha organizada, debatida y resignificada.

“Marcho porque puedo (…) Marcho por todas las que estamos, las que ya no están y las que estarán codo a codo, teta a teta conmigo en ésta y en todas las marchas hasta alcanzar nuestras metas”, comentó Pawer Seifer. Lili Papa aseguró que marcha “contra las violencias en las relaciones, contra toda la pedagogía de la crueldad en el cuerpo de las mujeres” y Tamy Ramirez Vergara “para hacer visible que ya no nos callamos frente a la inacción estatal y las violencias machistas”.

“Marcho contra los machos”, escribió Silvina Bergmann . “Yo marcho porque estoy harta de la violencia machista que nos ‘ningunea'”, comentó Liliana Kulisz.

El derecho al aborto fue uno de los reclamos que marcaron las mujeres como urgente. “Yo marcho contra la hipocresía del aborto“, dijo María Inés Farías y Daniela Posolda agregó que “la tasa de mortalidad materna sigue siendo altísima y los abortos inseguros son la primera causa”.

La violencia machista nos atraviesa en lo personal, en nuestros vínculos más cercanos, pero también se hace carne en la lucha colectiva. “Marcho con y por mis hijas, mis sobrinas, mi madre“, dijo Laura Latorre y Tamara Fernández expresó “Marcho porque me encuentro entre otras mujeres y me dan fuerza“. En el mismo sentido Agustina Derudder escribió “Marcho porque así me construyo como ser, con otras manos, otras miradas, las de ellas, otras seres”. “Yo marcho del brazo con mis compañeras…así en barricada..porque si violentan a una de nosotras nos violentan a todas, porque no sea diferente ser heterosexual, lesbiana, trans”, comentó Carina Nolasco

“Porque ya me cansé de quedarme callada” (Natalia Olivero)

“Porque quiero salir a la calle sin miedo” (Claudia Munilla)

“Porque la justicia tardía no es justicia y cuando matan a una nos matan a todas un poco” (Juliana Vidal)

También se sumaron a la consigna agrupaciones de mujeres:

“Las Mujeres Tramando marchamos porque estamos convencidas de que juntas, organizadas y en la calle, podremos acabar con la violencia machista que nos está matando”.

“Las MuMaLa marchamos este sábado porque de acuerdo al último registro que realizamos, entre el 1º de enero y el 28 de mayo de 2017 hubo 133 femicidios en todo el país“.

Nos moviliza la injusticia, el dolor, la bronca, pero también la alegría de sentirnos juntas y acompañadas. Nos vemos en la calle.

