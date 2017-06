“Las muertes por abortos clandestinos son femicidios de Estado”

Desde La Revuelta destacan que el aborto clandestino es una de las tantas violencias a las que son sometidas las mujeres en Argentina. Las feministas, lejos de quedarse en el reclamo, diseñaron un servicio que informa y acompaña a mujeres que deciden abortar. El año pasado 3.953 mujeres acudieron a Socorristas en Red e interrumpieron sus embarazos de manera segura con medicamentos.

En base a estadísticas de la colectiva feminista La Revuelta, que integran los “Datos de Sistematización Nacional de los acompañamientos ambientales”, año a año son cada vez más las mujeres que recurren a las Socorristas en Red. En 2014 en Neuquén acompañaron a abortar de manera segura a 1.116 mujeres, en 2015 a 2.894 y el año pasado a 3.953.

Si bien se trata de una práctica autogestiva y de empoderamiento Ruth Zurbriggen señaló que no hay que desconocer que la ilegalidad del aborto es una irresponsabilidad del Estado y del Congreso, al no debatir el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ILE) presentada por la Campaña Nacional por el Aborto Libre, Seguro y Gratuito en reiteradas oportunidades. “El Estado es responsable por la clandestinidad de la práctica y porque aun la que llega a las socorristas, la que está cuidada por feministas, la que lo resuelve bien, tiene que pasar por esta estigmatización que implica no poder hablar del tema en un servicio de salud”, destacó la activista feminista.

En este sentido, remarcó que el aborto es uno de los temas en debate de cara al 3 de junio: “No hay #Niunamenos en el país mientras el aborto siga siendo penalizado y criminalizado, las muertas por abortos clandestinos son un femicidio de Estado”.

Desde La Revuelta explicaron que acompañaron 3.799 abortos autogestionados con medicamentos, y 154 abortos en el sistema de salud contemplados en la normativa de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

De las mujeres que abortaron acompañadas el año pasado, casi la mitad (el 45,1%) había utilizado algún método anticonceptivo para evitar el embarazo.

“Son cada vez más las mujeres que recurren a las socorristas porque tenemos la firme decisión, como movimiento político, social y feminista, de dar a conocer nuestra forma de contacto. Además, el ejercicio de boca en boca, de muchas mujeres que fueron acompañadas por las socorristas que pasan el dato a amigas, familiares, compañeras de trabajo. Y en ese ‘pasaje’ ellas cuentan cómo es el acompañamiento: cuidado, feminista, que no ‘las dejamos en banda'”, explicó Ruth Zurbriggen. También sostuvo que hay personal de salud que brinda información de contacto con las socorristas.

Desde 2010 las revueltas acompañan a mujeres que deciden interrumpir sus embarazos. Primero lo hicieron desde el servicio Socorro Rosa, y luego impulsaron a nivel nacional Socorristas en Red. Brindan información sobre aborto seguro con medicamento y acompañan a las mujeres en su decisión. El número de contacto es 299 154 722 618.