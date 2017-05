Una referente de Ammar está imputada por trata y su defensor trabaja en el Centro de Atención a la Víctima

Alika Kinan, la primera víctima de explotación sexual en querellar a sus proxenetas y al Estado, y Sonia Sánchez, autora del libro “Ninguna mujer nace para puta”, ambas militantes feministas abolicionistas compartieron en las redes sociales un fallo judicial en el que Teresa Godoy, la referente de Ammar (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina) Neuquén, pide la suspensión del juicio a prueba por estar imputada por trata de personas mayores de 18 años mediante abuso de una situación de vulnerabilidad.

Godoy está imputada junto a Gabriel Alberto Castillo y el defensor de ambos es Sergio Russo, abogado también del Centro de Atención a la Victima del Delito (Cavd). El Cavd interviene en allanamientos e investigaciones por trata y explotación sexual.

“Después no sabemos por qué cuando se hacen los allanamientos no encontramos víctimas y si las encontramos están muy preparadas en su discurso quitando responsabilidad a los proxenetas”, expresó Kinan en Facebook. Sánchez pidió la renuncia del abogado al Cavd. Escribió: “Esta es la verdadera cara del reglamentarismo, son cómplices y socias de la trata y proxenetismo”.

El pedido de suspensión del juicio a prueba fue aprobado en agosto del 2015 y es hasta agosto de este año. Castillo y Godoy, entre otras condiciones como tareas comunitarias, debieron pagar 10.000 pesos y la multa mínima que es de 12.500 pesos cada uno.

En el sitio web de Ammar, hay una entrevista a Godoy donde explicó: “Me abrieron una causa por trata porque figuraba en el contrato de alquiler”. “Ahora estamos organizadas y ya no hacen lo que quieren con nosotras durante los allanamientos”, aseguró. Según la referente de Ammar, le dieron la probation porque “no tenía antecedentes y no apareció la chica que supuestamente fue rescatada”. Ammar, en Neuquén y en distintas provincias del país, presentó proyectos de ley que buscan regular el trabajo sexual.

Godoy no es la primera referente de Ammar imputada por delitos de trata. Si bien después fue desvinculada de la organización, en 2014 Claudia Brizuela, ex-titular de Ammar Capital, fue procesada como “partícipe necesaria” de una banda criminal dedicada a la trata y explotación sexual de mujeres en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, que contaba con protección policial. Además, según el fallo, Brizuela usaba la sindicalización como una pantalla de legalidad.