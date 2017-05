Baltasar Garzón: “No le encuentro ninguna explicación a este fallo, no tiene sustento legal”

Luego del polémico fallo de la Corte Suprema sobre el 2×1 en el caso Muiña, que beneficia a más de 750 represores en la reducción de sus condenas, el programa La Revancha (FM La Tribu) entrevistó al ex juez Baltasar Garzón para analizar esta nueva medida en contra de los Derechos Humanos en Argentina.

“Este argumento simple pero contundente sería suficiente para echar por tierra el argumento de la Corte: cómo se va a otorgar un beneficio a alguien que no podía ser condenado si quiera en ese momento cuando la ley estaba en vigor”, polemizó el jurista español anoche en el aire de la FM 88.7 de Buenos Aires.

Desde España, Garzón discute la aplicación de la Ley del 2 x 1: “La Ley 24.390 jamás se hizo para crímenes de lesa humanidad. El crimen de lesa humanidad tiene unas normas de interpretación muy específicas que se enraízan en convenios internacionales de los cuales Argentina forma parte y no puede renunciar a ellos”.

Al referirse al momento político y social que vive Argentina en la actualidad, el ex juez de los crímenes del Franquismo expresó: “Se está jugando un juego muy peligroso que no entiendo, o que entiendo y me asusta”.

“Yo hasta ahora la respetaba a la jurista (Elena) Highton de Nolasco, en su caso me choca poderosamente que haya aprobado esto porque cambia fuertemente su postura. Cuando se trata de sentencias que afectan tan fuerte a toda la ciudadanía, se tiene que explicar y explicitar con claridad esa sentencia. La ciudadanía no se puede quedar con la sensación de que aquí hay trampa”, finalizó Baltasar Garzón en comunicación telefónica con el programa radial La Revancha.

El miércoles 10 cientos de organizaciones de derechos humanos, sindicatos, partidos y movimientos sociales de todo el arco político se manifestarán a las 18 horas en la Plaza de Mayo bajo una única consigna: No al 2 x 1.

