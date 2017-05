Recuerdos y esperanzas: formas de escribir una ausencia

Compartimos la reseña literaria del libro Perros en invierno (y primaveras con Lucina) del docente universitario Omar Álvarez, que se presentará este viernes a las 19 en la Casa de la Cultura de Centenario.

Por Rayén Pozzi y Rocío Fit*

La primera novela de Omar Álvarez, Perros en invierno (y primaveras con Lucina), es un gran homenaje a su hermana Lucina Álvarez, desaparecida durante los primeros meses de la última dictadura cívico-militar. Si bien la novela presenta un valioso aporte testimonial, esta clasificación genérica expresada en la tapa no abarca todos los aspectos relevantes de la obra. Por una parte, lo testimonial se cruza con componentes ficcionales, en principio por la necesidad de reconstruir aquello que no se presenció como por ejemplo el momento en que un grupo de cuatro hombres armados irrumpe en el departamento de Lucina y Oscar Barros, su pareja. Esta escena abre el libro en una especie de exordio que parece anticipar el final. No obstante, al llegar el relato a ese punto no prosigue en esa dirección sino que continúa por otras líneas porque ¿cómo imaginar o reconstruir el destino de su hermana y su cuñado como detenidos-desaparecidos? ¿cómo finalizar en la narración la historia de un desaparecido/a?

Por otra parte, la historia se tensa hacia atrás, ubicando un origen en otro continente, en el pueblo natal de sus padres españoles. La historia familiar, enlazada a momentos históricos importantes, los pasajes de corte autobiográfico y los relatos referidos a la vida de personas cercanas al círculo familiar, descentran la atención de la figura de Lucina para dar cuenta de un entramado mayor. En esa trama Lucina comienza a crecer y delinearse como poeta primero y como docente después. El narrador, diez años menor, procura seguirla acercando su relato al género del bildungsroman (novela de aprendizaje), intercalando la voz del niño (de entonces) y del adulto para significar los recuerdos. A medida que se acerca a la adultez, la figura de Lucina se desdibuja pero se definen los lugares que ella transitaba. De esta manera, el narrador atestigua las reuniones de los escritores de la época y recuerda los debates sobre literatura y política, en aquel momento cada vez más encendidos. Al mismo tiempo, intercala comentarios sobre sucesos cotidianos, como la llegada del primer televisor a la casa, que reconstruyen -en el escenario de lo familiar- el estadio cultural de una década signada por el asombro ante un aluvión de novedades que ingresaban al país.

Perros en invierno (y primaveras con Lucina) es una novela testimonial enriquecida por el cruce con otros géneros literarios. Su diversidad y su polifonía son un modo de rodear la ausencia de Lucina así como su empecinado trazado de una precisa cartografía es un intento de fijar la memoria aun cuando el tiempo haya transformado todos los sitios. Se trata de un relato que busca delinear ese hueco imposible de cubrir: la ausencia de Lucina.

Esta obra se inserta en una constelación de textos que revisitan nuestro pasado reciente para rememorar y ensayar sentido(s) que trasciendan el acontecimiento histórico. Ya no se trata de encontrar modos de narrar el horror, ni tampoco de testimoniar en el sentido jurídico del término. En Perros en invierno… el dolor y el horror se repliegan frente a un profundo sentimiento de esperanza: aquella por la que sus padres dejaron su tierra natal en busca de un futuro mejor, aquella por la que Lucina militaba literaria y políticamente, aquella que también impulsa a Omar Álvarez a escribir esta novela.

*Licenciadas en Letras e investigadoras de la UNC.