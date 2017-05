Fadecs: El Consejo Superior declaró revisar la situación de las trabajadoras y no docentes tomaron la Fadecs

El Consejo Superior de la Unco emitió una declaración donde reconoce que “en el marco del proceso de tercerización de los servicios profundizado en la década de los 90, es imprescindible revisar la continuidad de dicha política al interno de nuestra universidad” y asume el compromiso de hacerlo. Personal no docente de la Fadecs tomó el edificio en rechazo de esta declaración, según informó la radio Antena Libre. La facultad preveía retomar las actividades. El decanato continúa tomado por las trabajadoras de limpieza.

La declaración del Consejo Superior además “propone que se constituya a la brevedad, una nueva mesa de diálogo que como primer punto resuelva la forma de continuidad de la prestación del servicio por parte de las personas que lo venían realizando”y que “se levante la ocupación y se restablezcan en su totalidad, las actividades académicas y administrativas habituales en el Asentamiento”.

La declaración también recomienda “la inclusión de mecanismos de mediación en la constitución de dicha mesa y, eventualmente, garantes si las partes lo requieren”. Las trabajadoras en su facebook manifestaron que este pronunciamiento “marcó un rumbo para poder destrabar el conflicto”.

Desde la Fadecs levantaron el asueto acaémico parcialmente y comenzaron algunas actividades, como clases no obligatorias (de consulta o de coordinación de trabajos prácticos) y atención del departamento de alumnos. “No hay clases porque no hay condiciones de limpieza, pero algunos docentes se encuentran con sus estudiantes”, informaron desde la gestión.

El asueto administrativo también se levantó y desde la Fadecs establecieron que se desarrollen las actividades “siempre y cuando el personal no docente no se vea afectado por condiciones de higiene y seguridad para el desarrollo de sus tareas”, pero esta mañana no docentes tomaron el edificio. Hoy sesiona el Consejo Directivo de la facultad.