Amplio repudio en Neuquén al beneficio del “2 x 1” para genocidas

Organismos de Derechos Humanos y organizaciones políticas calificaron el fallo de la Corte Suprema como un “peligroso antecedente” y un “indulto encubierto” para los genocidas. Mañana habrá conferencia de prensa de Madres de Plaza de Mayo y los organismos de derechos humanos.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió ayer un fallo que beneficia con la regla de cómputo de “dos por uno” de la ley 24.390 al genocida Luis Muiña, condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en Argentina.

“El fallo de la Corte, que ordena la aplicación retroactiva de una ley ya derogada, no tiene otro propósito que consagrar la impunidad, impunidad que se suma a la larga lista de privilegios otorgados a favor de los autores de los crímenes más crueles de los que se tenga memoria en la historia argentina para evitar la cárcel común”, afirmó la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén en un comunicado de prensa. “Constituye un peligroso antecedente para el conjunto de las jurisdicciones en las que se llevan adelante juicios por crímenes de lesa humanidad pues, de adoptar similar criterio los jueces federales de todo el país, dejarían a buena parte de los condenados en sus casas”, agregaron. También la APDH, que es querellante en los juicios de crímenes de lesa humanidad en la región, sostuvo que el fallo “constituye un agravio a la lucha de los sobrevivientes, los familiares de las víctimas y de los organismos de derechos humanos que mantienen una lucha de más de 40 años por verdad, memoria y justicia”.

Por su parte David Lugones, sobreviviente de La Escuelita en Neuquén, indicó en radio Universidad Calf que el fallo de la Corte “viene de la mano de la complicidad de ciertos sectores de la iglesia argentina que justo están hablando de reconciliación”. “No hay verdad, porque todavía ninguno habló sobre dónde están los desaparecidos, no hay arrepentimiento porque de los mil condenados en el país ninguno se arrepintió. No hay reconciliación posible. Espero que la iglesia no vuelva a transformarse en cómplice de esta dictadura militar y de esta dictadura militar y de este genocidio”, apuntó Lugones.

Desde la Legislatura, Raúl Godoy (PTS-FIT) presentó un proyecto para repudiar el fallo de la Corte. “Intentan equiparar con delitos comunes a los delitos de secuestros, desapariciones forzadas, apropiación de niños y torturas”, aseguró Godoy.

Natalia Hormazabal, abogada del CeProDH señaló que “este fallo es un nuevo indulto encubierto, que otorga beneficios a todos los genocidas, ya que si bien se aplica en este caso, sienta precedente para garantizar la libertad de todos los condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar”.

Mañana se realizará una conferencia a las 10 en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo. Convocan la Asociación Madres de Plaza de Mayo, filial Neuquén y Alto Valle, Zainuco, la Corriente de Militantes por los Derechos Humanos, el CeProDH, la APDH Neuquén, e H.I.J.O.S. Alto Valle.