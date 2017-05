Cuarenta años de las Madres en Neuquén: lucha, amor y alegría

La música, la presencia de León Gieco y las palabras de Oscar Ragni y de nuestras Madres sumadas a los saludos que llegaron desde distintos puntos del país se conjugaron para que la noche de festejo por los 40 años de las Madres de Plaza de Mayo de Neuquén y Alto Valle fuera profundamente conmovedora. Artistas regionales como Noelia Pucci, Rafo Grin y la banda Otro Puerto fueron los encargados de abrir un espectáculo de lucha y alegría.

por Fernando Cabrera y María Pía Borja

“Esta noche ha sido tan linda, tan hermosa, tan alegre”, dijo emocionada Inés Ragni cuando subió al escenario. Y así fue porque ella junto a Lolín Rigoni son el ejemplo de cómo convertir el dolor en lucha, la bronca en militancia, son el testimonio vivo de la alegre rebeldía. Esa alegría invadió todo el teatro Español la noche del 30 de abril.

Aún con las entradas agotadas días antes del evento, entraron también los 30.000. “Cuarenta años de resistencia, cuarenta años de reivindicación, cuarenta años de denuncia, pero también cuarenta años de ausencia. Todavía esperamos, como dice la canción, saber donde están y qué pasó con ellos”, recordó Lolín.

Oscar Ragni, compañero de Inés desde hace 67 años, fue invitado al escenario a contar “la convivencia con una Madre de Plaza de Mayo”. “Más allá del lugar de privilegio que supo ganar Inés junto a otras compañeras Madres de Plaza de Mayo, yo no me sentía menor, ni tampoco más que ellas. Me sentía entendido, me sentía comprendido y las entendía y las comprendía, y sabía que estaba apoyándonos mutuamente, aunque nunca nos dijéramos nada”, relató.

“Y eso siguió por cuarenta años. Y cuarenta años seguimos compartiendo como los primeros 25, las lágrimas y las sonrisas. Y a partir de diciembre de 1976 tuvimos que compartir miserias y soledades”, continuó.

“Me conmueven sus discursos del 24 de marzo, me conmueven sus respuestas cuando llega gente a casa a consultar algo, me conmueven las charlas que tenemos entre nosotros, me conmueve saber cómo se preocupa cuando tiene la posibilidad de recurrir ante un requerimiento, como en estos últimos casos a las compañeras textiles, cómo ha compartido en todos los casos con los compañeros docentes y de salud pública que reclaman la plena vigencia de sus derechos”, aseguró sabiendo que su conmoción es la nuestra.

Inés y Oscar amalgaman el amor y la lucha y en esas palabras él nos hizo partícipes de su intimidad. Su agradecimiento personal fue la voz de los y las que por siempre vamos a estar agradecidas por el amor, por la lucha y sobre todo por la coherencia de nuestras Madres del Alto Valle. “Te doy las gracias porque me permitiste encontrarnos, porque me permitiste que siguiéramos juntos, porque me permitiste esos momentos que me conmueven cuando te escucho hablar, con esa forma nueva de ser de vivir, que adoptaste, que la comparto. Te doy las gracias porque me permitiste compartir la militancia también con vos. Y te doy la gracias, y también a todas tus compañeras, que en 40 años hayan tenido en la blancura inmaculada ese pañuelo, que no traicionaron, que no sucumbieron, que no se entregaron, que no siguieron los pasos de quien fuera su máximo ídolo, que las traicionó, también eso lo soportaron”, fue tierno y duro a la vez.

Uno de los nietos de Lolín leyó un mensaje para su abuela escrito por la familia. “La abuela es lucha y memoria”, dijo y también fue nuestra voz cuando destacó el compromiso y la convicción de nuestras Madres, y la legitimidad de esa lucha.

“Esta lucha por la justicia, que es mucho más que juicio y castigo, es la lucha por pensar que otro mundo y otras formas de relacionarnos entre nosotros son posibles”, leyó el nieto de Lolin. Antes de despedirse hizo una conexión necesaria: la de los derechos humanos y el feminismo, sumó la consigna “Ni una menos” a “Ni un paso atrás”.

El grupo de apoyo a las Madres leyó saludos que llegaron desde todos lados: Osvaldo Bayer, la Corriente de Militantes por los Derechos Humanos, el Ceprodh, Hijos Alto Valle, Zainuco, Apdh, la Confederación Mapuche, Aten provincial, la Asociación de Vecinos de Loncopué, las Obreras Textiles en lucha, el obispo emérito Marcelo Melani, Theresa Parrat desde Suiza, Teneas, La conrado, Muten, la biblioteca popular de Villa La Angostura, Unter desde Fiske Menuco, Roca, Adunc, el CEM 145 de Villa Regina, el CEM 83 y María del Rosario Cerruti (Madre de Plaza de Mayo Buenos Aires) entre una presentación musical y otra.

También presentaron el libro diseñado por Adrián Candelmi que, aseguraron, es una construcción colectiva. “Para nosotras también ha sido una sorpresa, yo me muero de ganas de abrirlo, por leerlo, estamos seguras que ha reproducido mínimamente en fotos lo que fueron 40 años de lucha”, dijo Lolín entusiasmada.

Noelia Pucci, Rafo Grin y Otro Puerto aseguraron estar contentos, honrados, y emocionados de tocar en el festejo de las Madres. “Son ejemplo de lucha y amor”, aseguró Rafo. “Están blindadas contra el odio”, observó Gabriel, cantante de Otro Puerto.

La aparición de León Gieco sobre el escenario puso de pie al público por segunda vez, la primer había sido al grito de “Madres de la Plaza, el pueblo las abraza” cuando entraron ellas. “Hasta los malos gobiernos tendrán la facilidad de gobernar para gente digna gracias a la lucha de ustedes”, les dijo a las Madres después de tocar “Cinco siglos igual”.

Seguramente la mayoría de quienes estábamos ahí ya habíamos escuchado en vivo a León, y una gran parte probablemente más de una vez. Siempre nos moviliza a grandes y a chicas pero esta noche fue particularmente emocionante. A pedido de Lolin tocó “El desembarco” y después las invitó al escenario. Cuando se bajaron, antes de empezar a tocar, bromeó: “Qué momento, es como tocar después de los Rolling Stones”.

Y como si no hubiera sido suficiente tanto amor, tanta coherencia y tanta lucha León, generoso, invitó a las obreras textiles que convocaron al acto del Día del Trabajador y les dedicó “Cachito campeón de Corrientes”. Con la humildad que lo caracteriza para los últimos dos temas hizo subir al escenario a los músicos que habían tocado antes y a Noelia para interpretar “La Memoria” y “El Embudo”.

El teatro se vació y las palabras de Lolin todavía resuenan. Algo hace pensar que no se van a callar: son cuarenta años de ausencias, pero ellas los convirtieron en cuarenta años de lucha. Que estos cuarenta años de ausencia, que ellas convirtieron en lucha, nos convoquen a abrazar las mismas causas con el amor, la alegría y la coherencia que nos han legado.