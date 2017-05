Conflicto en la Fadecs: Se van a manifestar en el rectorado “para exigirle respuestas a Crisafulli”

La “Multisectorial por la inmediata reincorporación de las trabajadoras de limpieza” llamó a movilizar mañana jueves al rectorado en Neuquén durante la sesión de Consejo Superior “para exigirle respuestas a Crisafulli”. La gestión de la Fadecs, después de reuniones con los distintos claustros, convocó a una sesión de Consejo Directivo para el viernes. Carlos Pescader, decano de la Fadecs, aseguró “no está en nuestras manos resolver el conflicto”. El decanato se encuentra tomado desde el 12 de abril por trabajadoras de limpieza y la facultad está sin clases.

Mañana jueves 4 de mayo a las 9 organizaciones sindicales, de derechos humanos, sociales y políticas se movilizarán al rectorado para reclamar la reincorporación de las trabajadoras de limpieza desvinculadas. “Exigimos al rector Gustavo Crisafulli que garantice en las próximas horas una mesa de diálogo constituida formalmente y que posibilite una pronta solución al conflicto, basada en el respeto a los derechos laborales de las trabajadoras”, comunicaron desde la multisectorial.

A pesar de que desde el facebook institucional de la Fadecs informaron que hubo reuniones de la gestión con docentes, centro de estudiantes y directores de departamentos y carreras “para retomar todas las actividades académicas y administrativas”, Pescader afirmó hoy en Radio Universidad-Calf: “No está en nuestras manos resolver el conflicto y a esta altura del partido no está tampoco solo en nuestras manos la apertura de la unidad académica”. Sin embargo, el decano es optimista: “Creemos que todavía hay posibilidades de lograr algún acuerdo”, aseguró.

Tanto desde el centro de estudiantes como los directores de departamentos y carreras de la Fadecs solicitaron la reapertura del edificio, según comunicaron desde la Fadecs. A su vez, no docentes “dejaron asentado que no van a retomar las actividades en la facultad hasta que no se limpie el edificio”. El próximo viernes habrá una sesión extraordinaria de Consejo Directivo “para informar de la situación y para acordar medidas a partir del máximo cuerpo de cogobierno de la facultad que permitan visualizar salidas a la toma de examen, a la regularización del cursado, a la regularización de las actividades áulicas”, informó el decano.

Ante la posibilidad de contratar un servicio de limpieza, Pescader expresó: “La decisión que nosotros debemos tomar tiene que ser una decisión responsable porque es cierto que está comprometida la comunidad académica completa” de la Fadecs y la Fadel, “pero no es menos cierto que la solución no viene del lado de intensificar el conflicto ni echar más fuego a la situación en la que estamos”. “Mientras tanto seguimos reclamando a las partes que se sienten al diálogo, hemos exhortado permanentemente y reclamado permanentemente a la administración central que agudice las vías de comunicación y hemos hecho lo mismo con las personas que están tomando el decanato”, agregó.