40 años de Madres: No seríamos quienes somos, si ellas no hubieran estado ahí

Por Sol Busso

Hace un tiempo, en un viaje de auto, Lolín se preguntaba en voz alta, desde el asiento de atrás, quienes serían hoy los ejemplos, los referentes cercanos para la juventud, como lo era por ejemplo, el Che Guevara para sus hijos e hijas. No lo dudé: Ustedes, Madres. Ustedes.

¿Qué significa que las Madres cumplan 40 años?

¿Qué significa para el Alto Valle, conmemorar la calle de estas mujeres bien nuestras?

Conocemos a Inés y a Lolín. Las reconocemos en la calle, las saludamos en las marchas, podemos llamar por teléfono a sus casas y acordar una visita, podemos ir los terceros jueves a Avenida Olascoaga y vías, a marchar y resistir, podemos invitarlas a que conozcan nuestras experiencias pedagógicas, podemos sintonizar Radio Comunidad Enrique Angelelli todos los jueves y disfrutar del periodismo más sincero. Podemos incluso, pedirles a su pesar, (y aunque quedemos como navos y navas totales) una “selfie”, al mejor estilo rock star.

Podemos. ¿Por qué? Porque están, porque nos acompañan, porque nos guían. Porque no se cansan de repetir que la juventud tiene que tomar la posta. Que nadie es indispensable y que la lucha es cotidiana, con simples actos de solidaridad y amor. Palabras un tanto tiernis para estas épocas. Pero ellas son claras y contundentes; Cabeza clara, corazón solidario, puño combativo. No solo dicen palabras bonitas: Que no nos conformemos, que llenemos el mundo de porqués e imaginemos otros mundos más justos. Que no perdamos la capacidad de jugar. Que nos animemos a soñar y a imaginar, sí, pero que no dejemos de tener los pies bien embarrados, con la mirada atenta, con el abrazo predispuesto. Ni la capacidad de jugar, ni la de jugarse. Decirlo, parece sencillo, ¿no? ¿Qué esperábamos? Eso era lo que hacían sus hijos e hijas.

Siempre decimos: “Madres, acompañamos su lucha”. Mentira. Son ellas las que nos acompañan y nos enseñan a no claudicar, con su paso lento pero firme, siempre para adelante, ni un paso atrás.

Conocemos a Inés y a Lolín, pero sabemos bien, que ellas representan a Beba Mujica, a Adelina Pifarré, a Feliciana Pichulman y a todas las que siguen rondando en otros tantos planos. Todas ellas en los pasos de Inés y de Lolín, nunca dejaron de marchar, porque La única lucha que se pierde, es la que se abandona.

Escuchalas. Escuchalas hasta el cansancio; siempre tienen una historia para contar o una pregunta para cuestionar esas verdades inamovibles, violentamente incorporadas. Resistir a las lógicas alienantes de este capitalismo atroz. Resistir. Resistir es empezar a vencer, dicen.

Locas Madres de Plaza de Mayo, Madres paridas por sus hijos e hijas, Madres docentes del pueblo, defensoras de la educación y la salud pública, Madres de los barrios, Madres dispuestas a acompañar a sus hijos e hijas luchadoras, Madres que gritan El hambre es un crimen; la verdad más callada de todos los tiempos. Madres coherentemente dignas, amorosamente revolucionarias.

¿Cómo no celebrar sus primeras cuatro décadas? No seríamos quienes somos, si ellas no hubieran estado ahí todos estos años.

Siempre dicen que la militancia no se agradece. En ésta, no las puedo seguir. La sensación de agradecimiento me sale por los poros.

El compromiso es claro, esta marcha no tendrá fin. Queridas Madres: Somos 30.000.