Es urgente que la mirada feminista penetre en los medios de comunicación

Por María Pía Borja para lawebsindical



El machismo nos atraviesa. Araceli, Micaela, Melina, Florencia, Candela son nombres que representan la manifestación más dolorosa de un sistema para el que nuestras vidas no valen, entonces nos desaparece, nos viola y nos mata. Pero, más allá de esos nombres, el dolor es permanente para todas. El femicidio es la forma más explícita y visible de la violencia machista pero no es un hecho aislado, no sería posible que una mujer muera cada 18 horas en Argentina sin la complicidad de la Justicia y de los medios de comunicación.

Las radios, los diarios y la televisión son complices (o no) desde el momento en que eligen qué mostrar y qué callar: durante los 27 días que transcurrieron desde la desaparición de Araceli hicieron nulos o mínimos esfuerzos para difundir la búsqueda pero ayer ante la aparición de un cuerpo que podría ser de ella dieron rienda suelta al morbo y le dedicaron todos sus espacios al caso. No hay ingenuidad en ignorar la búsqueda de la vida y espectacularizar el hallazgo de la muerte.

Los medios masivos de comunicación, a través de sus publicidades y de sus contenidos periodísticos, contribuyen a sostener y reproducir las lógicas heteropatriarcales, que no toleran a las identidades que no encajan en el binarismo hombre-mujer y que imponen la heterosexualidad obligatoria y la preeminencia del hombre sobre la mujer. Y aunque esta conducta no es ingenua, quienes participamos en los procesos de producción, las periodistas, los publicistas, las comunicadoras, podemos darnos estrategias para ser un contrapoder incluso dentro de los medios más monstruosos.

En la publicidad nosotras limpiamos, no tomamos cerveza, deseamos electrodomésticos, somos objetos sexuales, somos perfectas, somos histéricas, somos superficiales, somos cocineras, no manejamos y, como en la última campaña de Ona Saez que fue bajada por las críticas que recibió, somos flaquísimas e hipersexualizadas desde la infancia.

Esta imagen de mujer del mundo publicitario se amalgama con los contenidos periodísticos de los medios hegemónicos que, aunque (gracias al trabajo de las feministas) cada vez hablan menos de “crimen pasional” y más de “femicidio” y (gracias a la ley 26.485) informan de la línea 144, no dejan de ser reproductores de las desigualdades.

Es urgente para romper con el hetropatriarcado que desde los medios de comunicación haya una mirada feminista tan transversal como es el machismo en nuestras vidas. No hace falta tener que comunicar un femicidio para pensar la noticia desde esta perspectiva, ahora es necesario que la mirada feminista penetre en todas las noticias: en las policiales buscando no revictimizar a las mujeres pero también en las secciones de política, deporte, ciencia o economía donde las mujeres casi no aparecemos.

Hay que pensar estrategias para poder romper con la lógica heteropatriarcal y con el estereotipo de mujer construido. Quienes formamos parte de medios alternativos tendremos que pensar cómo disputar masividad y buscar interpelar no solamente a los sectores que están convencidos y quienes trabajan para los medios hegemónicos tienen el desafío de aprovechar cada grieta para de forma sutil y persistente lograr una construcción de la noticia que en vez de reproducir la violencia machista, la ponga en cuestión.

Pequeñas decisiones a la hora de pensar la noticia pueden cambiar el enfoque: elegir entrevistadas mujeres cuando buscamos especialistas, pensar cuál es el lugar de las mujeres en cada problemática por más ajena a la cuestión de género que parezca, buscar visibilizar identidades disidentes, usar genéricos para no escribir notas completas en masculino dando por hecho que las mujeres están incluidas en ese colectivo o cuidar a las víctimas en casos de violaciones y femicidios son algunas de las cuestiones básicas que podemos hacer. Seguro que hay muchas más, pero sólo vamos a descubrirlas si nos damos el debate. Debate al que necesariamente se tienen que sumar los varones porque son quienes ocupan los espacios de poder en los medios, la otra pelea que estamos dando.