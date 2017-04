Al menos nueve escuelas están sin clases por problemas edilicios

A pesar de que el gobierno provincial comunicó que “todos los establecimientos educativos neuquinos están listos para el normal dictado de clases en la provincia, en todos sus niveles y modalidades” al menos nueve escuelas no comenzaron las clases, según denunciaron desde la comisión directiva de Aten Capital. Responsabilizaron al ejecutivo por “no garantizar el normal inicio de clases una vez terminado el conflicto docente”.

Según el gremio, las escuelas 20, 154 y 356 no comenzaron por no tener los arreglos y limpieza garantizados, la escuela 136 “suspendió las clases para 6 grados ya que no les nombraron el auxiliar de servicio solicitado hace ya más de un mes” y la escuela especial 22, que actualmente funciona compartiendo espacio con la escuela especial 4, no tiene garantizado el alquiler de un edificio propio. La escuela 355 y los Cpem 24 y 89 de Rincón de Los Sauces tampoco comenzaron. La Epet 14 comunicó hoy que las clases se encuentran suspendidas en todos los turnos “por falta de calefacción e insuficiencia de sillas”. Desde principios de abril Angélica Lagunas, secretaria general de Aten Capital, viene denunciando esta situación.

“Este gobierno aplica una política de abandono de la escuela pública y vaciamiento de la misma. Durante todas las vacaciones no realizaron los arreglos solicitados por los equipos directivos”, informaron desde Aten Capital.

“Junto a la comunidad educativa le exigimos al gobierno el inmediato arreglo de las escuelas, los edificios faltantes y el nombramiento de auxiliares de servicio para que nuestras niñas y niños accedan al derecho a la educación y manifestamos que es el gobierno el único responsable de la pérdida de días de clases“, aseguró Lagunas.