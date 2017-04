Micaela dijo “Ni una menos”

Por Melina Fit

Me cuesta mirar su foto. Porque está sonriendo, porque tenía una remera de “Ni una menos”, porque quería que la encontraran viva, porque pasó lo que suele pasar después de días buscando a una adolescente, a una mujer, la encontraron muerta.

Micaela García salió a bailar y no volvió.

Todos los femicidios nos impactan, nos dejan heladas, nos duelen, nos enfurecen, nos empujan a las calles. El de Micaela me cuesta porque ella dijo “Ni una menos”, y hoy no está. Pienso que ella quizás habrá tomado medidas de protección, quizás no salió sola, quizás estuvo atenta a cada sombra, quizás desconfió de cada hombre que se le acercó.

Porque aunque tengamos derecho y reivindiquemos la libertad de caminar por donde queramos las mujeres nos tenemos que cuidar. Porque todos los días nos matan, porque nos violan y nos dejan en un descampado. No les alcanza con el abuso, demuestran que tienen tal poder que son capaces de quitarnos la vida.

Todo el tiempo nos cuidamos entre nosotras. Autogestionamos estrategias, luchamos juntas, pero a veces, en días como estos, parece que no alcanza.

Entonces gritamos, lloramos, rayamos paredes porque pensamos que Micaela puede ser mi hermana, mi amiga, mi sobrina, mi vecina, mi compañera de trabajo, yo. Y eso me aterra. Pensar por un momento que nadie nos salva, que estamos solas. Pero no. Estamos juntas. En la calle, en un abrazo. Porque vivas nos queremos.