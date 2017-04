Gremios de Neuquén y Río Negro unificaron reclamos al gobierno nacional

Con una fuerte presencia de Gendarmería realizaron un acto conjunto sobre el puente carretero. Hubo importantes movilizaciones desde ambas provincias.

El paro nacional que convocó la CGT fue importante tanto en Neuquén como en Río Negro. Adhirieron la mayoría de los sindicatos y sus trabajadores y trabajadoras.

Aten llegó con una caravana de autos al puente, y se sumó al resto de los gremios que ya estaba en el lugar, como ATE, Adunc, Uocra, el Sindicato de Prensa, Sejun, el Sindicato de Enfermería de Neuquén, la FUC, el Sindicato Ceramista. También participaron el PTS, el Partido Obrero, el Frente de Izquiera, entre otros partidos y organizaciones de Neuquén.

El paro comenzó con un corte sobre la ruta 7 a la altura de Neuquén Textil. “Hoy este paro activo empezó en las puertas de la fábrica en la Neuquén textil, agradecemos a todos los que nos acompañaron. Hoy hace 65 días que las obreras textiles venimos peleando por nuestra fuente de trabajo”, aseguró Marina Catilao, una de las obreras durante el acto.

La Uocra también realizó una medida sobre la ruta 22 en Arroyito, impidiendo el paso de camiones.

El sindicato de Prensa marchó desde el centro hasta los puentes y tuvo una gran participación de periodistas, reporteros gráficos y comunicadoras en general. “Tenemos más de cuatro mil despidos en todo el país. Cierran los medios porque no son rentables y no son rentables porque el Estado no da la pauta. Somos laburantes que estamos debajo de la línea de pobreza. Nuestro reclamo de zona patagónica está presente en Neuquén y Río Negro”, afirmó el secretario general Flavio Ramírez. “Hagamos periodismo popular, hagamos periodismo militante”, agregó.

Aten cumplió esta semana un mes de paro en reclamo de un aumento salarial del 40%. “Se está reclamando que el gobierno de Mauricio Macri cumpla con la ley y convoque a una paritaria nacional, esta pelea hoy ha tenido un avance, la justicia federal le ha obligado al gobierno nacional convocar a la paritaria docente, no es una gentileza, tiene que ver con lo que venimos haciendo”, anunció Marcelo Guagliardo, secretario general del gremio docente. “Vamos a seguir en la pelea, y se ha resuelto seguir con las medidas y exigir al gobierno que llame a una nueva mesa de negociación, queremos volver a las escuelas, porque a nuestra escuela pública van los hijos de la clase trabajadora”, sostuvo.

Por su parte, Luis Tiscornia, de la Conadu Histórica remarcó que “No estamos dispuestos a aceptar más rebaja salarial, más despidos, y el ajuste a la educación pública”. Desde la Unter, remarcaron que el paro de hoy fue un “cachetazo a Macri”. “Tenemos el gobernador que deja sin educación a los niños, supervisoras que denunciaron hoy están sin sus cargos. Vamos a seguir marchando, vamos a seguir luchando, vamos a seguir saliendo a la calle. Desde Río Negro saludamos e invitamos a construir la unidad en la calle”, afirmó.

Micaela Gomiz, secretaria general de Adunc expresó que “se ha demostrado que pese a los ataques del gobierno nacional los y las docentes se suman al reclamo por aumento salarial, mayor presupuesto y en defensa de la educación pública”.

El sindicato de Enfermería de Neuquén también está con medidas de fuerza ante la falta de un acuerdo salaria. “Todos los que creemos que tenemos que salir a la calle, vamos a seguir saliendo. No dejemos que la burocracia sindical nos divida”, indicó la referente del gremio, Érica Hernández.