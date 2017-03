“¡Qué mujer testaruda… pero qué corazón tan grande!”

por María Eva Ragni*

Estuve pensando bastante, buscando alguna anécdota que me haya marcado, algo que me haya hecho ver a mi abuela distinto y creo que no lo tengo. No hay un punto de inflexión entre ella como abuela o como Madre de Plaza de Mayo… es más bien una unidad que va con mente cuerpo y alma todo para el mismo lado. Y hasta va más allá, diría que las Madres son la cara, pero hay padres, hay hermanos hay hijos, hay familia.

Crecí entre el café con leche del domingo a la mañana y las marchas del 24 de Marzo, entre agendas y remeras y crecer implica ir aprendiendo de la historia, de las historias; desde adentro y ahora, que hace casi ocho años vivo alejada de ello, desde un afuera espectador, testigo pero distinto.

Entre las muchas cosas que a uno le van quedando a lo largo de los años, de esta parte Madre de Plaza de Mayo que hay en ella, resaltan sobre todo la perseverancia, la adhesión a los ideales -hablo de aquellos primeros ideales que marcaron el pañuelo- y me parece genial que lo remarquen siempre, que hagan esa diferencia, más aun hoy, en la vorágine de los medios con tanta parafernalia periodística y de propaganda sobre el tema desaparecidos y derechos humanos.

El tema va evolucionando, mutando a medida que uno va creciendo y la gente de mi edad (para adelante) es testigo de cómo todo se fue utilizando digamos… a beneficio del parlante de turno. Aquí, allá, a nivel país.

Creo que Neuquén es uno de los pocos lugares en donde Madres y Derechos Humanos tienen tanto apoyo y a conciencia de gente que realmente siente ese interés humano por el otro, por los otros por todos y eso siempre lo celebro.

Sin embargo, como los párrafos anteriores no son más que la opinión de una ciudadana más, que poco le interesara a la mayoría, prefiero decir que a esta Madre de Plaza de Mayo yo más la veo como abuela, aquella que nos recibe los domingos a comer, aquella que me llama diariamente por celular -aun detestando la tecnología- para ver cómo estoy si estoy comiendo bien y si no estoy resfriada en invierno.

Y creo que la mayoría que la ha conocido a tenido la suerte de ver a la persona detrás del pañuelo y todos estarán de acuerdo conmigo en decir “¡qué mujer testaruda, mi dios… pero que corazón tan grande!”.

La inspiración más grande siempre está en mi familia.

*nieta de Inés Ragni, madre de Plaza de Mayo. Este relato forma parte de la tesis de Sol Busso: “Madres de Plaza de Mayo Alto Valle. Sembradoras de legado, esta marcha no tendrá fin”