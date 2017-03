La memoria no se vende, no se rinde ni se borra

por Susana Barco*

Mes de marzo, mes de conmemoraciones, mes de memoria. El 24 de marzo de 1976 significó para nuestro país el proceso más autoritario y sangriento que se registrara en nuestra historia, con la secuela de 30.000 desaparecidos y miles de torturados, presos políticos y exiliados, producto de un plan sistemático de exterminio que abarcó el cono sur del continente como lo evidenció el Plan Cóndor. Dictadura cívico militar que contó con un plan económico cuyas consecuencias y continuidades aún sufrimos.

Pero, por qué recordar? Siempre tengo presente una frase de José Saramago que sintetiza la necesidad y la obligación de la memoria: “Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin la memoria no existiríamos, sin responsabilidad tal vez no mereceríamos existir”. Sin memoria del pasado no podemos entender el presente y menos proyectar un futuro donde Nunca Más se repitan los horrores de ese pasado. Pero la memoria histórica no es una colección de fotos fijas, es un proceso permanente de reconstrucción y construcción social, un descubrimiento de sentidos, un alerta para atender la señales que nos avisan en el hoy de posibilidades de repeticiones no mecánicas-la historia no se repite nunca de manera idéntica- de aquello que queremos evitar. Hay nuevos ropajes, modos light y actualizados de presentar las cosas y en un mundo de puro presente, de zapping,de “ya fue”, instalar la memoria y su valor no resulta fácil. En esa tarea colabora la escuela -en cualquiera de sus niveles- y sobre todo la escuela pública en la que no “caemos” sino a la que con orgullo pertenecemos. Una prueba de ello es la muestra “Juicio y Castigo, imágenes para no olvidar” que se exhibe en la Universidad Nacional Comahue.

La memoria es una construcción que posibilita Memoria, Verdad y Justicia y no pertenece a un partido ni a una organización. La incansable tarea de todos los Organismos de Derechos Humanos que desde el corazón mismo de la dictadura recogieron pruebas y testimonios posibilitaron los juicios que después llegaron. Juicios que no sólo dieron lugar a la justicia sino que nos devolvieron parte de nuestra dignidad como pueblo-que no gente-. Son 41 años de resistencia, de lucha en los cuales ni una persona procuró justicia con manos propias. Queremos Memoria, queremos Verdad, queremos Justicia. Y esto sólo se logra por el esfuerzo de todos y es parte de nuestra responsabilidad social.

Confío plenamente en que hoy 24 de marzo llenaremos las calles del país todo para reafirmar que la memoria no se vende, no se rinde ni se borra.

*Docente e investigadora de la UNC