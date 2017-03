“Dos ‘viejas locas’ que le hacen frente al sol pero sobre todo al olvido”

por Florencia Elissetche*

No recuerdo cuándo fue mi primera ronda pero sí cuando marche un tercer jueves de marzo junto a las Madres por primera vez con Joaquín, mi hijo de menos de dos meses.

Nos sumamos a la ronda de las Madres neuquinas, dos “viejas locas” que le hacen frente al sol de la tarde pero sobre todo al olvido. Ellas están ahí, listas para esa media hora de caminata alrededor del monumento a la madre, ronda que está llena de perseverancia, de lucha inclaudicable, ansias de más justicia, de amor sin rencor, sin odio.

Llegamos con Joaquín, ellas caminan junto a compañeras del grupo de apoyo y gente que se suma para acompañar. Se frena la caminata para conocer al nuevo integrante. En esta lucha hay pausas para descansar, reacomodarse, pero no está permitido dar un paso atrás. Retomamos la ronda. En las vueltas se charla de todo y con todos. A medida que uno avanza va cambiando de acompañante y se va poniendo al día con unos y conociendo a otros. Eso es lo que generan ellas; avanzar con el otro, encontrándonos en las calles. Ellas aprovechan ese espacio y cuentan sus actividades, promocionan sus mates, remeras. Pero sobre todo preguntan, escuchan qué está pasando en los lugares donde está cada uno de los que se acercan. Siembran hace años y saben, porque lo ven, que ya están cosechando. Que ya somos muchos los que estamos y vamos a seguir con esta lucha.

La última vuelta la hacemos con una de ellas que tiene algo especial para nosotros porque es Madre, compañera, amiga, abuela y ahora, hoy, en esa plaza bisabuela de Joaquín, orgullosa que estemos ahí. Quien iba a decir que unas horas más tarde, con sus 90 años, me llamaría para agradecer la compañía de esa tarde. ¿Se agradece? No, para nada. Lejos de eso. Para una, que mamó desde la panza lo que significó la última dictadura cívico, militar y clerical en nuestro país, en la sociedad y en nuestra familia en particular, es un orgullo pero sobre todo un compromiso estar con mi hijo ahí.

La media hora de ronda pasa rápido, hay mucho sol, y con Joaquín nos vamos debajo de un árbol. Él duerme. Los que siguen caminando lo aplauden por haber venido; por sumarse, por empezar de chico a conocer su historia, porque seguramente no se quedará callado ni quieto. Tantas cosas en ese aplauso…

*nieta de Lolín Rigoni, madre de Plaza de Mayo. Este relato forma parte de la tesis de Sol Busso: “Madres de Plaza de Mayo Alto Valle. Sembradoras de legado, esta marcha no tendrá fin”