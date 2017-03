Marchar el 24

por Sol Busso*

Marzos. Abriles. Son pocos los momentos en el año en donde se condensa tanto espíritu combativo. Será que la llegada del otoño refresca los días y un nuevo comienzo del ciclo lectivo nos vuelve a encontrar, ya sea en los trabajos o en las luchas. No solo alrededor del 24 de marzo las Madres recorren las instituciones educativas que las invitan, sino que ha quedado instalada la Semana de la Memoria: Al aniversario del golpe militar y la gran marcha del 24, se le suma Malvinas y desde hace ya una década, el asesinato del maestro Carlos Fuentealba el 4 de abril. Son días de calle para muchas y muchos. Los recuerdos y las angustias se juntan y potencian sus fuerzas.

La marcha del 24 se prepara: cada cual tiene su preferencia a la hora de elegir la ubicación y la bandera más representativa, aunque ya nadie pregunte a qué hora es, o quienes la organizan, o dónde convocan. Ya se sabe. Ni siquiera se pregunta. El comentario entre compañeras y conocidos es “Nos vemos en la marcha”. Desde siempre, el 24, a las 19.30 en el monumento a San Martín, para ir encontrándose y comenzar puntual: las Madres dan el primer paso a las ocho en punto. El recorrido es el mismo: caminamos por la avenida Argentina, pasamos por la catedral se siente, se siente, Jaime está presente, bordeamos el monumento a la Madre Madres de la plaza, el pueblo las abraza y subimos hasta el comando, que hace varios años permanece vallado durante esos días. Pasamos por el barrio militar, como a los nazis les va a pasar… y volvemos al monumento a San Martín para escuchar a los cinco organismos de derechos humanos del Alto Valle, que cierran la marcha con sus discursos. Y todas/os nosotras/os aplaudimos, porque están presentes los 30.000.

El 24 de marzo del 2015, en conmemoración de los 39 años de la última dictadura cívico militar, Inés y Lolín hablan y 15 mil cuerpos las escuchan, las siguen. Como cada año, esperan ese mensaje. Aquí, un fragmento inmortalizado:

Realmente ver esta multitud, emociona, reconforta y gratifica. Es una manifestación que le dice no al terrorismo de Estado, que le dice no a la impunidad, a la desigualdad, a la justicia incompleta. Inés ha remarcado cosas con las que estoy totalmente de acuerdo y creo que no necesitaríamos volver a repetir. Porque realmente yo quiero usar esta palabra, y quiero decir a todos ustedes. A los que hoy oigan y a los que escuchan, porque es distinto oír que escuchar. Me parece que somos personas privilegiadas. Cuando hay alguien, cuando hay cientos de personas que quieren escucharnos. ¿Y qué quieren saber? ¿Qué quieren que les digamos? ¿Qué mensaje quieren llegar a tener para mañana, poder decir algo? Porque eso es lo que yo pretendo: que de esto quede una reflexión, que de esta maravillosa conjunción de personas, que vinieron porque querían venir, porque nadie las mandó, porque nadie les pagó, vuelva, con un pensamiento, con una reflexión. Si, la que ellos busquen. Eso es lo que yo pretendo. Y bueno, yo hago mucho hincapié en la consigna, que, como decía recién Inés, nos une. Decimos: “Lucha inclaudicable”. Bueno, todos los organismos no hemos dejado ni un solo día de estar en la calle. Y estoy segura que también todos ustedes. ¿Por qué no? En el trabajo, en la fábrica, en los bares, en las fiestas, donde sea: siempre se está luchando. Cada uno desde su lugar. La resistencia permanente, la resistencia de todos los que no estamos a gusto con lo que tenemos, pero resistimos. Resistimos porque estamos vivos y porque podemos dar un paso más adelante. Por eso resistimos. ¿Y quién nos protege, quien nos guía? Es cierto, nuestro 30.000 hijos. Pero también, compañeros, todos ustedes. Todos que desde algún lugar buscan en algún momento pasar de la curricula para lo que necesita ese alumno, pasar del enfermo, para lo que me quiere demandar el paciente, pasar eso, cada uno en su lugar, todos somos docentes. Qué bueno fue esto. Y aquellos compañeros que no los quiero olvidar son los que perdieron su libertad. Pero solamente su libertad física, porque siguen enteros, siguen convencidos de que lo que les costó, valía la pena. Esos compañeros también siguen con nosotros. Los que se exiliaron interna y externamente. Bueno, y sí, tenemos tantas dificultades todavía, la dictadura ha dejado secuelas tremendas, compañeros.

¿Qué son, de los hijos de nuestros hijos? ¿Dónde están nuestros nietos? ¿Y los niños robados? Cuántos frentes tenemos para atacar. Pero es la justicia la que acá está bastante cuestionada. Una justicia que no tiene equidad. Una justicia que no tiene la agilidad que merece. Una justicia que no es humana. Si buscan la palabra equidad, ¿saben que es? Justicia natural. Justicia que se rige más por los sentimientos que por las leyes. Y eso pretendemos. Porque si hubiera justicia, Milani no estaría en el ejército, si hubiera justicia, los represores y genocidas no estarían en sus casas. ¿O no es así?

Rescato los juicios que tuvimos, los maravillosos valientes y generosos compañeros que volvieron a recrear testimonio. Los profesionales lúcidos, que dieron todo lo que sabían, que los defendieron. Y todos los que apoyaban. Maravilloso. ¿Cuánto estuvieron? Meses en una cárcel común. Y ahora están en su casa. Eso es indignante. Eso también es una de las cosas por las cuales también tenemos que luchar.

Es cierto, que tenemos que dar ejemplo a los demás. El ejemplo educa. Creo, no sé, como educadora. Habrá malos ejemplos… pero pretendemos que éste, el de la coherencia. Yo quiero terminar diciéndoles que las Madres somos una pequeña minoría que transformó lo individual en lucha social y política, con la una sola herramienta del pañuelo. Contra el olvido, la indiferencia, la mala conducción de Buenos Aires, en la cual quiero aclarar, que seguimos dentro de la asociación. Estamos adentro y la peleamos desde adentro, con este ejemplo que estamos dando de coherencia. Eso somos las Madres y queremos seguir siendo las Madres de Neuquén.

Cuando decimos 39 años del golpe cívico militar. Y ahí, cuantos jueces, sindicalistas, profesionales… de todo. Todos merecen la cárcel, por supuesto. Eso nos llevará otro buen trabajo.

Pero hay algo que a veces yo digo ¿Cómo se repara? Para mí, la cárcel, aunque estén mil años, no va a reparar la ausencia. ¿Y cómo se dice? ¿Qué palabras se dicen 39 años de ausencia que tienen las familias y que tenemos muchas? ¿Cómo se dice? Dice alguien: . Es así. ¿Cómo se dice? ¿Qué palabras hay? ¿Qué palabra tenemos que deletrear para recordar las que se quisieron decir y no se dijeron? ¿Todo eso quién lo repara? Quizás nosotros. No todo. Hay irreparables. Pero nosotros, con nuestra lucha, con nuestros principios, con nuestra coherencia y con el amor a todo lo que hacemos. Y no lo digo yo, lo dijo el Che Guevara.

Un abrazo enorme para todos. Hasta siempre. Lolín.