8M: Una marcha de diez mil personas cerró el paro internacional de mujeres en Neuquén

Para las seis de la tarde del 8 de marzo, transitar sobre Avenida Argentina era una odisea por la columna de banderas, gritos, tambores, cantos, música que copaba la calzada. En definitiva, una fiesta. La jornada había arrancado temprano. A las 8.30 las Obreras de Textil Neuquén cortaron ruta 7 frente al local de lo que solía ser su lugar de trabajo, el Centro de Salud B° Progreso le puso voz por dos horas a su radio abierta desde las 10 de la mañana y Plottier intervino sus calles de en varios puntos de la ciudad.

Una extensión de 10 cuadras conglomeró la multitud que avanzaba lentamente entre organizaciones feministas, sindicales, políticas, originarias e independientes, que hasta una hora después de empezada continuaban acercándose.

“No quiero que crezca en una sociedad machista y patriarcal”, dice Eugenia mientras acomoda a un dormido Lucas Joaquín en su fular, y agrega “hay que romper todo lo que son los valores machistas. Sobre todo que no repita las prácticas. Ir interpelándolo todo el tiempo con su papá y conmigo”.

“Pareciera que fuera normal que las mujeres tenemos que sufrir más y eso no debe ser así, por eso estamos acá”, enfatiza Juanita, trabajadora de la Biblioteca Popular Eliel Aragón.

En la esquina del monumento a la madre y rodeadas de militantes y manifestantes que no dejan de acercarse a intercambiar una palabras o un abrazo, están Inés y Lolín, Madres de Plaza de Mayo filial Alto Valle. “Hay que pedir justicia. Este 8 de marzo ya no queremos violencia para las niñas y niños, no queremos violencia para el trabajo. Queremos que este país tome el toro por las astas. Las madres estamos un poco cansadas. Veo muchas mujeres de mi barrio que vienen a reclamar. Mujeres que se han comido los palos de los maridos. Ellas no se tienen que callar”, remarca Inés cuando es jocosamente interrumpida por Lolín “¿a ver que dice esta mujer?” e inmediatamente toma la palabra: “Es el momento y el lugar más hermoso para celebrar el día de la mujer. Cuando compañeras conocidas y no conocidas se acercan a abrazarte vos te preguntás ¿cómo se devuelve tanto cariño? La respuesta es no bajar los brazos, seguir luchando y dejar huellas. Huellas que los que las siguen las encontrarán. Persistencia rebeldía y esperanza”.

La marcha sigue. Hay quienes cantan, bailan, suenan tambores, cada una a en su ritmo. Sin embargo, entre lo que parece una disonancia se percibe unidad por el amor que produce el encuentro, el saberse acompañadas. Entonces ocurren abrazos enormes, como en Rivadavia y Buenos Aires, cuando la columna completa para frente a las obreras de textil Neuquén, que extienden sus banderas. “¡Obreras en lucha! ¡Su lucha es nuestra lucha!”, cantan todas enardecidas hasta las lágrimas. “Tenemos el apoyo de toda la gente, las mujeres y los gremios. Vamos a pelear hasta que nos entreguen nuestro trabajo”, va a decir más tarde María, trabajadora textil.

Giesella que está por las que no están, Mariana que quiere que el mundo sea mejor, Piuke que ve en el movilizarse un primer paso y creo que es un día de celebración por todas las que están acá, todas tienen sus razones para copar la calle.

Entre ellas, camina acompañada de una niña, ambas tomando una humilde bandera en comparación con las pancartas y enormes pedazos de tela que terminan de decorar la escena, Pety Piciñam del Lof Puel Pbjv. Para un pueblo que sostiene una vida en armonía con el entorno, un holismo es el que les moviliza en este 8 de marzo, que conmemora por lo que sufrieron las mujeres y el pueblo mapuche, que no es ajeno al sistema opresor machista desde el mimso momento de la invacion colonialista, dice Pety y que sgún ella misma sostiene “impuso un sistema de vida viviamos en armonia con la naturaleza y cuando llego el huinca se rompió. Como mujeres estamos presentes que el estado ejerece sobre nuestros territorios y nuestros cuerpos no somos ajenas a la violacion de derechos humanos por ser mujer, indigena y pobre”.

La marcha de las escobas es quizá una de las intervenciones más vistozas de la marcha. Un bloque de mujeres con paquetes de paja, atados a un palo, golpean los mangos de madera contra el suelo. Son las nietas de las brujas que no pudieron quemar. “¡Abajo el patriarcado! ¡Se va a caer, se va a caer!”, estalla el coro mientras se acercan al escenario montado frente a un San Martín inmortalizado en su pedestal.

“¡Viva la lucha feminista! ¡Abrazo fuerte a las obreras de la textil Neuquén! ¡Abrazo fuerte a las mujeres de la tercera edad! ¡Abrazo fuerte a la lucha docente!” y la garganta de esa mujer, pequeña en su estatura pero con la fuerza de esas que contagia, parece que va a quebrarse cuando la respuesta de las casi diez mil mujeres demuestra que no le habla a un grupo que se acerca a escuchar, sino a participar en la proclama del documento #NiUnaMenos que se lee a continuación. Entonces no importa si la catedral está vallada, o los patrones no dejaron que las compañeras paren pero igual están ahí, o si el gobierno hace oídos sordos, cuando se es una avalancha que se visibiliza, hace ruidos por todos lados, hasta que sea imposible de ignorar, cuando se grita Vivas Nos Queremos.