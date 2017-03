8M: “Somos las mujeres las que sufrimos los despidos y el ajuste”

Con un corte de ruta las trabajadores textiles se sumaron al paro internacional de mujeres. Con la fábrica vacía esperan una solución que les devuelva los 36 puestos de trabajo.

“Es un gran día de lucha no solo para las obreras textiles sino también a nivel mundial. No podemos parar porque los empresarios Huerta vaciaron la fábrica, pero hoy con las compañeras de la asamblea Ni Una Menos, estamos haciendo esta actividad en la ruta”, explicó Marina Catilao, vocera de las 36 trabajadoras de Neuquén Textil que se quedaron en la calle, luego de que los dueños cerraran las instalaciones sin previo aviso. “Somos las mujeres las que sufrimos los despidos y el ajuste. Somos las que morimos cada 18 horas por femicidios, las que morimos por abortos clandestinos, las que sufrimos la trata“, aseguró sobre la ruta 7 donde esta mañana de 8 a 12 realizaron un corte acompañadas de distintas organizaciones sociales, políticas y de mujeres.

Los dueños de la fábrica decidieron cerrar hace más de un mes, se llevaron las máquinas y a los días les mandaron los telegramas de despido. Las trabajadoras decidieron ocupar la fábrica y aseguran que la empresa no tenía problemas financieros como alegaron los propietarios. Se iniciaron acciones legales y Catilao informó que el lunes “el juez Lucas Yancarelli dice que no estamos usurpando sino ocupando y que la ocupación no es un delito“.

A las 36 mujeres les cambió la vida el cierre de la fábrica. La mayoría son sostén de familia, algunas madres solteras, pero para todas el sueldo es lo que mantiene sus hogares. “Hace mucho tiempo que nos organizamos con distintos sectores de mujeres, pero hay muchas que por primera vez viven esta experiencia. El año pasado el día internacional de la mujer era un regalo, una flor o una rosa, hoy nos encuentra en la ruta“, afirmó Cantilao. “Hace un año atrás estábamos trabajando y hoy estamos reclamando por nuestra fuente de trabajo”, agregó.