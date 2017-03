8M: “Paramos porque mueren chicas todos los días por la transfobia”

El Observatorio de Crímenes de Odio hacia la Comunidad LGBT entregó el primer informe sobre caso de violencia y crímenes con el colectivo durante el 2016. De los casos registrados, el 43,33% son asesinatos, el 56,66% actos de violencia que no terminaron en muerte. El 92,3% de los asesinatos son de mujeres trans.

“¿Por qué paramos?”, se repregunta Luján Acuña, del colectivo trans de Neuquén y miembro de Vidas Escondidas, una de las pocas organizaciones para la comunidad que encontró un lugar en la iglesia católica, no sin continuas reivindicaciones de un espacio que ya lleva más de 20 años, para dar talleres y capacitaciones. “Para nosotras la mayoría de las veces no hay más escapatoria que la prostitución. Desde acá damos otras posibilidades. Si las compañeras se quieren prostituir que lo hagan, pero que sea una opción, no una única salida”, asegura. Es enfermera. Tiene 49 años y, pertene a una minoría que no tiene una expectativa de vida superior a los 45 años, se muestra contenta y sorprendida de estar por cumplir 50, cuando sentencia “soy sobreviviente de un total de 500 maricas paradas, voltéandonos gente. Hoy están todas muertas”.

Frunce el ceño mientras preparara el té y repiensa. “¿Por qué paramos? Como trans el 8 de marzo nos interpela de una manera muy cruda”, se explaya y agrega que “tenemos a lo largo del país chicas que mueren todos los días por la transfobia. Son muertes muy violentas”.

Después de cinco años de la ley de Identidad de Género, Luján todavía tiene que aguantar la violencia de una sociedad que no acepta que alguien haya autopercibido una sexualidad completamente diferente a la de su biología. Lo que más parece dolerle es la constante condena social. Entrar en el catálogo de maleducada, drogadicta, alcohólica son varias de las acepciones directas que Luján y sus compañeras, han tenido, y tienen que soportar como la parte del colectivo LGBT más vulnerado.

Suena el teléfono. Le sigue una brevísima disculpa entre dientes y atiende. Larga una seguidilla de datos y corta. “Son de la fundación OSDE. Me van a premiar el 8 como mujer destacada por mi labor”, explica. Su orgullo y sorpresa se secundan por la dicotomía. Es cierto que ser premiada el día de la mujer es un sueño que resultaba inalcanzable y hoy es un hecho después de tantas luchas. Pero, se replantea Luján, “si yo tuviera OSDE, no sé si me cubrirían mi reasignación de sexo. Me cuesta que me lo haga la provincia, imaginate en una mutual privada”.

Entre los reclamos que acompaña esta marcha, el colectivo trans continúa exigiéndole al gobierno espacios laborales que generen proyecciones, que dignifique, que permitan desarrollarse. En definitiva, un trabajo real. “Soy enfermera y estoy en un programa hace tres años. No tengo aportes ni expectativas. ¿Qué voy a hacer cuando sea vieja? En Argentina no hay una sola travesti internada en un geriátrico”, reflexiona Luján y su enojo se vuelve visible cuando apunta que “no entiendo cómo el Estado si le interesa no busca mejorar nuestro nivel de vida, cuando no llegamos a los 45 años de expectativa de vida. Querés vivir más, tenés que salir de la calle. Pero ¿con que herramientas?”.

Habla de la organización Vidas Escondidas y un poco parece temblarle la voz. Se ríe cuando recuerda que hace unos años las echaban de los espacios gubernamentales. Ahora las puertas de la Legislatura o el Concejo Deliberante se les abren de par en par. “Vamos dos veces y ya se saben nuestros nombre. Nos invitan cafecito y todo”, dice imitando el movimiento de una bandeja con la palma abierta hacia arriba.

Pero entre tanto logro y expectativa hay un espacio para la retrospección. Para Luján el morbo de salir acompañadas de la hermana Mónica Astorga, quién las acompaña para hacerse lugar dentro de una institución profundamente homofóbica, fue una de las herramientas que les permitió visibilizarse y en muchos casos su lucha sirvió de banderín político a espacios pseudoprogresistas. “Hoy en día nos nombran y reconocen, pero hubiese sido bueno y lindo que nos den un lugar y reconocer a nuestras muertas mucho tiempo antes. Nosotras necesitamos que la gente se comprometa de verdad y no solamente para la foto o chapear”, reflexiona.

Su lucha continúa y la invitación a acompañarlas se hace presente. Según Luján, el haber llegado hasta acá es el nuevo punto de partida para no bajar los brazos: “Estamos de pie. No es encontraron gateando y hoy estamos de pie. No vamos a volver atrás y no vamos a abandonarlo por lo que la gente cree o quiere. Así que adelante. ¡No Muramos!”.