8M: “El paro de mujeres es un logro del feminismo organizado”

Marta Dillon, feminista e integrante del colectivo Ni Una Menos, sostuvo que el paro de mañana tendrá un gran alcance y que se trata de una herramienta revolucionaria para replantear las relaciones de género y de poder.

“Sin dudas el paro de mujeres es un logro del feminismo organizado, que se fue haciendo en la práctica, en la calle, en los últimos dos años en los que llegaron muchas mujeres que no estaban organizadas y que no lo están aún, pero que tienen el deseo de compartir la calle”, aseguró Dillon a 8300web.

Mañana Argentina se sumará al paro internacional de mujeres contra la violencia machista y el sistema patriarcal que oprime a las mujeres. Se llega a este día tras meses de actividades, discusiones, debates y con seis mujeres detenidas en Buenos Aires por realizar acciones de convocatoria al 8M. “Llegamos con todo el ruido que hace el paro de docentes y la movilizacion de la CGT, que eso nos quita muchas posibilidades de comunicar pero sabemos que este paro corre de boca en boca, y no solo a través de los medios de comunicación o redes sociales. Llegamos con muchas ganas de que sea efectivo”, remarcó Dillon.

El paro es organizado a nivel nacional por el colectivo Ni Una Menos, que se conformó hace dos años ante el incremento en cantidad y en brutalidad de los femicidios. Dillon es periodista, escritora, feminista, militante de HIJOS y una de las referentes del movimiento Ni Una Menos. La organización del paro se hizo a través de asambleas. “Nos fuimos escuchando, sabiendo que para poder confluir todas en un espacio hay que resignar algunas cosas, pero aún así ganamos un montón porque llegamos a un texto único para poder leer en la plaza, a una marcha única con más de 100 organizaciones“, afirmó.

Sobre el contexto actual de las mujeres Dillon aseguró que se trata de una “situación muy frágil” y detalló que “la violencia machista es cada vez más cruel, el empobrecimiento general de la población afecta sobre todo a las mujeres, los despidos y el achicamiento del mercado laboral afectan mucho más a las mujeres, la suba de la edad jubilatoria nos afecta enormemente, porque trabajamos en las tareas de cuidado y reproductivas que no son remuneradas y encima de tener jornadas laborales más largas, ahora también pretenden aumentarnos la edad jubilatoria, hay menos anticonceptivos en lo hospitales, no se cumple el protocolo de atención de los abortos no punibles“.

Para Dillon este paro internacional de mujeres “se parece mucho a una revolución, que ya está en curso, donde las relaciones de género y de poder están siendo replanteadas”. “El paro no es simbólico, es efectivo mas allá a de la modalidad, durará más o menos según los sectores la actividad. Es un día de lucha, es una jornada en la que se van a abrir múltiples debates. Es un llamado a parar, a detenerse, a tomar conciencia, a volver a revisar nuestras prácticas, a volver a elaborar demandas concretas, a entender que necesitamos acuerdos transversales entre nosotras, a entender que se trata no solo del machismo sino del neoliberalismo que se apoya fuertemente en esta división sexual del trabajo“, reflexionó.

Con un análisis crítico sostuvo que los varones deben pensar ellos mismos su masculinidad y su rol este 8 de marzo. “Tienen que pensar cómo contribuyen, sino revisan sus privilegios, a la muerte de mujeres a diario y a la violencia cotidiana. Cada cual verá si tiene que cubrir a una compañera en el momento del paro, si tiene que cubrir a su compañera cuidando los niños para permitirle marchar. Es una reflexión que se deben a sí mismos, es muy ocioso estar preguntando cuál es el rol que les asignamos nosotras. El patriarcado nos asigna roles a las mujeres y a los varones, éste es el momento de desarticular los mandatos y ellos también podrían revelarse sin tener que estar pidiendo protagonismo”, concluyó.