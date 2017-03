8M: “Lo que valen nuestros cuerpos”

por Valeria Amnstein, de Mumalá

Este próximo 8 de marzo se realizará el primer Paro Internacional de Mujeres. Mujeres de más de 40 países nos estamos organizando para mostrar de manera contundente una realidad: para el patriarcado vigente nuestros cuerpos no valen, entonces que intenten producir sin nosotras.

La base que sustenta esta convocatoria es que, en pleno siglo XXI, las mujeres seguimos siendo víctimas de diferentes formas de violencia por el sólo hecho de ser mujeres. Decimos que nuestros cuerpos no valen para el sistema cuando hay un femicidio cada 30 hs. Pero estos hechos extremos de violencia no son la única expresión, tampoco valen nuestros cuerpos cuando el aborto sigue siendo ilegal y es la principal causa de muerte materna; cuando las mujeres ganamos, en promedio, un 36 % menos que los hombres por igual tarea; cuando las mujeres pobres son las principales víctimas de la explotación sexual; cuando la cosificación de nuestros cuerpos permite facturar millones a los grandes medios, pero no podemos ocupar lugares jerárquicos en las empresas; cuando los gabinetes de gobierno están compuestos casi enteramente por varones.

Por otro lado, el Paro Internacional de Mujeres busca visibilizar otra situación: el trabajo no remunerado de todas las mujeres. Tanto asalariadas como no, somos quienes llevamos adelante las tareas domésticas y de cuidado en el 89 % de los casos. Tanto quienes trabajan fuera del hogar como quienes son “amas de casa” realizan múltiples tareas que no son reconocidas monetariamente y tampoco en términos laborales. Estas actividades -limpieza, cocina, compras, cuidado de niños y niñas, cuidado de las personas mayores, infinitos etcéteras- son indispensables para la vida colectiva social, sin embargo no son reconocidas en esa dimensión. Es por esto que uno de los ejes de la convocatoria es reflejar la importancia del trabajo de las mujeres en todos los ámbitos.

Los cambios políticos a nivel global, expresados en el ascenso de gobiernos de derecha en varios países, con Donald Trump en EE.UU a la cabeza, que pretenden instalar un nuevo paradigma que borre muchos de los derechos que hemos conquistado en los últimos 50 años, nos han movilizado a nivel global. El grito de NI UNA MENOS que surgió en Argentina fue punta de lanza para Latinoamérica y tejió redes con los movimientos de mujeres de otros continentes. Movilizaciones masivas de mujeres, como las del 3 de junio y 19 de octubre en Argentina, o durante la asunción de Trump a la presidencia, expresan un nuevo momento histórico en la lucha por los derechos de las mujeres.

Por primera vez, las mujeres tomamos en nuestras manos una herramienta de lucha que ataca directamente el sistema de producción. Y es que la lucha por nuestros derechos no puede darse sólo en el plano de lo simbólico. Sin mejorar las condiciones de vida de las mujeres, que somos la primeras y más duramente afectadas por la pobreza y la desocupación, no hay posibilidades de revertir los parámetros culturales que sustentan la violencia de género.

En este plano, la responsabilidad primaria es del Estado en sus diferentes niveles. Desde su sanción en el año 2009, la Ley Nacional para la erradicación, sanción y prevención de la violencia contra las mujeres (Ley Nº 26.485) en el año 2009, no ha contado nunca con el presupuesto adecuado para su implementación. Esta situación se profundiza durante el gobierno de Mauricio Macri, que destina el 0,0018 % del presupuesto nacional a los programas (que aún no hemos visto en marcha) del Consejo Nacional de las Mujeres. Esto se acompaña de recortes en diferentes áreas sociales, que están directamente vinculadas a asistir a las mujeres y sus familias, y posibilitarles una mínima autonomía económica.

Frente a este panorama, el movimiento de mujeres y feminista de Argentina crece y se fortalece. Las movilizaciones del 3 de junio (2015 y 2016) y del 19 de octubre (2016), así como la masividad del último Encuentro Nacional de Mujeres, reflejan un salto en la capacidad de movilización y la necesidad de pensar colectivamente estrategias que conviertan esa fuerza en cambios más estructurales.

Siguiendo con ese proceso, la convocatoria al Paro Internacional de Mujeres del 8 de marzo convocó a miles de mujeres que participamos en asambleas en todo el país, mujeres organizadas en agrupaciones y también mujeres que por primera vez sienten la necesidad de ser parte de algo por ellas mismas, ser parte de otras muchas que entendemos que no hay posibilidades de revertir el patriarcado si no es con nuestra organización colectiva. Estos encuentros también sirven para poner de manifiesto las diferentes posiciones que existen dentro de feminismo, cuestión más que necesaria para poder avanzar y salir fortalecidas. El encuentro y la palabra siguen siendo la herramienta más efectiva para construir y crecer.

Sin dudas, lo que hace necesario y posible este Paro Internacional es que el sistema patriarcal de dominación y opresión contra las mujeres sigue vigente, pero hoy las mujeres hemos decidido enfrentarlo.