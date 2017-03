8M: Las trabajadoras de prensa comparten los reclamos de otros sectores laborales

El Sindicato de Prensa de Neuquén se sumó al Paro Internacional de Mujeres, tanto a la movilización del 8 de marzo como con actividades en los días previos. Se suman a los reclamos de otros sectores laborales: no tienen licencia por violencia de género ni lactarios ni licencias por paternidad igualitarias, no reciben igual remuneración que los hombres y en ocasiones sufren maltrato de jefes y compañeros.

“Repartimos afiches en la mayoría de los lugares de trabajo de las compañeras comunicadoras, hicimos asambleas en los dos diarios (LMNeuquén y Río Negro), participamos de la Asamblea Multisectorial de Organización del paro y la marcha, hicimos afiches y flyers para replicar en las redes sociales con el mismo objetivo, hicimos en el ministerio de Trabajo una presentación donde “denunciamos un conflicto en el ámbito laboral de las trabajadoras de prensa y notificamos la realización de una asamblea permanente, paro y movilización desde las 00 y hasta las 24 del 8 de marzo”, ennumeró Nieves Villanueva, vocal del Sindicato de Prensa.

Otra de las actividades tuvo que ver con invitar “ los y las colegas a entrevistar a referentes que convoquen a la medida, a especialistas en la temática de género, creando un ‘clima’ previo que incentive la mayor cantidad de asistentes a la marcha posible”. “ También a realizar una amplia cobertura de la marcha y a encolumnarse bajo la bandera de nuestra organización sindical”, agregó.

Esta serie de acciones fueron diseñadas por un grupo de trabajadoras afiliadas al sindicato que tienen afinidad con la temática y presentadas al resto de sus compañeras y compañeros en una reunión abierta.

Interrogada sobre los reclamos específicos de las trabajadoras de prensa en esta fecha, Villanueva explicó que no son diferentes a los de otros sectores laborales. “Cobramos menos por igual tarea, se nos excluye de lugares de toma de decisiones por no tener amplia disponibilidad horaria por el cuidado de nuestras hijas e hijos, muchas son víctimas del menosprecio de sus jefes, del maltrato de compañeros, no tenemos licencia por violencia de género, no hay lactarios en los medios de comunicación, no tenemos licencias igualitarias con los padres para el cuidado de nuestras hijas e hijos”, indicó. “Y el reclamo transversal: no queremos que nos maten por el sólo hecho de ser mujeres”, finalizó.