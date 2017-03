Docentes marcharán a los puentes el lunes

Así lo resolvió el plenario de secretarios generales de Aten. Habrá cinco días de paro.

En la sede provincial de Aten se desarrolló ayer el plenario de secretarios generales. Además de los y las representantes de todas las seccionales participaron dirigentes de otros gremios como Adunc, Sadop, la FUC, CTA de Río Negro y Unter.

Luego de informar la propuesta del gobierno de aumentar trimestralmente el salario de acuerdo a los índices de inflación, el plenario rechazó la oferta. En este sentido, se resolvió el no inicio del ciclo lectivo con un paro de 48 horas para el lunes 6 y martes 7, y un paro de 24 horas en consonancia con el paro internacional de mujeres.

Además se decidió marchar el lunes a la mañana a los puentes carreteros. Será una movilización provincial y se espera el acompañamiento de otras organizaciones y gremios. El martes habrá actividades por seccional y el miércoles se sumarán a la marcha por el paro de mujeres bajo la consigna “Vivas y Libres Nos Queremos”.

El martes 14 de marzo habrá una jornada institucional unificada en la EPET 8 a las 8 de la mañana y a las 10 una asamblea para definir de qué manera continuar. Ya se definió paro para el 15 y 16. El miércoles concentrarán a las 10 en el monumento a San Martín y el jueves se realizarán actividades en cada uno de los distritos. Ese mismo día , a las 11, en Aten Capital se realizará una reunión con los directores. “ Para que los directores se comporten como compañeros, ya que son compañeros y no funcionarios del gobierno”, señalo Angélica Lagunas secretaria general de la seccional.

El reclamo específico es en relación a un aumento salarial del 40%, compuesto por un 12% del año pasado y un 28% de este año. “Los alquileres van a aumentar un 30% y la canasta escolar un 50%. Todos los trabajadores pasaron a pagar más de 300 y hasta 1500 pesos de luz”, afirmó Lagunas.

También se exige mayor presupuesto educativo, “hay escuelas que no van a empezar y muchas aulas de 4 años no se construyeron”. Otro de los reclamos es que no se modifique la edad jubilatoria ni se toque el 80 % móvil.