Al menos ocho escuelas de Neuquén no comenzarán las clases por problemas edilicios

Así lo afirmó la secretaria general de Aten Capital, Angélica Lagunas. Se trata de la EPET 3, el jardín 46, la Escuela de Enfermería (EATM), los CPEM 48 y 69, la escuela especial 22 y las primarias 312 y 356.

Ayer a la mañana la seccional Capital del gremio docente realizó una conferencia de prensa en las instalaciones de la escuela 312, del barrio Gran Neuquén Norte. Allí Lagunas informó que por problemas edilicios y por la no finalización de obras no podrán iniciar las clases al menos ocho establecimientos educativos de la ciudad. “El gobierno realizó en octubre del 2016 el relevamiento de las necesidades edilicias, por lo tanto no puede decir la ministra de Educación (Cristina) Storioni que desconoce esta problemática. El gobierno comprometió obras que durante el verano no se hicieron, entorpeciendo nuevamente el inicio de clases“, sostuvo la dirigente.

El inicio del ciclo lectivo está previsto para este lunes, aunque desde Aten se convocó a un parto por 72 horas ante la falta de acuerdo salarial. De todos modos la EPET 3, el jardín 46, la Escuela de Enfermería (EATM), los CPEM 48 y 69, la escuela especial 22 y las primarias 312 y 356, no abrirán sus puertas por problemas de infraestructura edilicia. “Es incompatible el trabajo en instituciones educativas con obras de construcción, situación que nos costó la vida de la compañera Silvia Roggetti”, indicó Lagunas.

Además, se solicitó el incremento de las partidas de refrigerio y gastos generales. El presupuesto mensual para limpieza es de 3.000 pesos por mes y el refrigerio por alumno de dos pesos por día. “Hay montos que se destinan a los colegios privados que pertenecen a las escuelas publicar”, señaló Lagunas y agregó que “exigimos que se deje de desfinanciar la educación pública”.

“Las clases no van a iniciar y no será por el paro de los trabajadores y trabajadoras de la educación, sino por los incumplimientos del gobierno“, sostuvo.