Sin acuerdo salarial Aten reafirma el no inicio de clases

Ayer se realizó una nueva reunión entre dirigentes docentes y el gobierno provincial. La oferta de una actualización automática del salario según los índices de inflación no fue aceptada por el gremio.

“Nos vamos sin ninguna propuesta salarial. La oferta no tiene números, no contempla el ajuste que planteamos y nos licúa los salarios al no reconocer el proceso inflacionario de 2016”, dijo Marcelo Guagliardo, secretario general de Aten, ayer a la salida de la mesa de negociación.

El ministro de Gobierno y Justicia, Mariano Gaido, quien encabeza desde la gestión anterior las negociaciones, les ofreció un incremento trimestral según el índice de inflación que publica la Dirección de Estadística y Censo de la provincia de Neuquén. El funcionario aseguró que esta propuesta permite darle “previsibilidad presupuestaria” a la provincia y mantener el poder adquisitivo de los empleados públicos.

“Aten ratifica todo lo resuelto porque el conjunto de trabajadores tenemos que rechazar esto que no es ninguna propuesta”, afirmó Guagliardo. Los y las docentes pararán por 72 horas, sumándose al paro internacional de mujeres el 8 de marzo. De esta manera no se iniciará con normalidad el ciclo lectivo, previsto para el próximo lunes en toda la provincia y el país. A nivel nacional se desarrollarán medidas de fuerza similares.

Hoy tendrá lugar un plenario de secretarios generales donde se informará lo sucedido en la mesa de negociación y se espera que ratifiquen las medidas de fuerza.